CTP: “Tüm yurdu kaliteli belediyecilik anlayışıyla buluşturmanın tam zamanı şimdi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) belediye başkan ve belediye meclis üyesi adayları, bu sabah 6 ilçede adaylık başvurularını resmen yaptı.

Geniş kalabalık kitleler eşliğinde ilçe seçim kurullarına giden CTP adaylarına yurttaşlar büyük ilgi gösterdi. Lefkoşa’da Genel Başkan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşünde, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Gönyeli Belediye Başkanı ve CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Benli ile Değirmenlik Belediye Başkanı ve Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler yer aldı.

Kuğulu Park’tan yürümeye başlayan CTP heyeti, İlçe Seçim Kurulu’na yürüdü.

Burada, 3 belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi adayları, adaylık müracaatlarını teslim etti. Sıla Usar İncirli, Ahmet Benli ve Ali Karavezirler, başvurunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İNCİRLİ: LEFKOŞA’NIN DAHA GÜZEL GÜNLERE GİDECEĞİ AN BUGÜNDEN BAŞLIYOR

Adaylık müracaatını yapmasının ardından basına açıklamalarda bulunan CTP LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın daha güzel günlere gideceği anın bugünden başladığını kaydetti. 25 Aralık’ta kurulacak olan sandıkların ülkenin geleceğine de etki edeceğinin altını çizen Sıla Usar İncirli, “Büyük bir heyecan ve büyük bir tutkuyla, bu şehri yeniden aydınlık, çağdaş, herkesin yeniden başşehir diye gurur duyacağı Lefkoşa’yı yaratmak için kollarımızı sıvadık” dedi. “Lefkoşa’nın yıldızını parlatmanın tam zamanı şimdi” diyen Sıla Usar İncirli, 26 Aralık sabahı Lefkoşalıların yepyeni bir güne uyanacaklarını ve yeniden umudun yüreklere dolacağını ifade etti.

BENLİ: PARTİMİZ ÜLKE DEMOKRASİMİZİN EN GÜÇLÜ MOTORU

Gönyeli Belediye Başkanı ve CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Benli de, yepyeni bir dönemin hazırlığında olduklarını söyledi. Kıbrıs Türk halkının CTP’nin yerel yönetimlerde marka olduğunu bildiğini ifade eden Benli, CTP’nin aynı zamanda Kıbrıs Türk demokrasisinin en güçlü motoru olduğunu vurguladı. Benli, “Bu başvurunun Kıbrıs Türk demokrasisi ve halkımızın yaşam kalitesinin artmasına, daha kaliteli çağdaş kentlere erişmede yeni bir başlangıç olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

KARAVEZİRLER: YARIM KALAN İŞLERİMİZİ 25 ARALIK’TAN SONRA TAMAMLAYACAĞIZ

Değirmenlik Belediye Başkanı ve CTP Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler de, yarım kalan işlerini 25 Aralık’tan sonra bölge halkının takdiri ile tamamlayacaklarını belirtti. 2018 yılında göreve seçildiklerini ve bu süreçte Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin kendilerine ışık tuttuğunun altını çizen Karavezirler, “O’nun ışığında 4 yılımızı tamamladık ve şimdi yeniden başvurumuzu yapıyoruz” dedi.