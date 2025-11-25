“CTP, tüm paydaşları ile çalışacak, planlı ve öngörülü politikaları hayata geçirecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 30 Kasım’da yapılacak olağanüstü kurultay öncesindeki “Aday Tanıtım Programı” etkinliklerinin Lefkoşa durağını Hidden Garden’da gerçekleştirdi. Yoğun katılımla düzenlenen etkinlikte, CTP Genel Başkan adayları Sıla Usar İncirli, Erkut Şahali ve Asım Akansoy, ülkenin siyasal, ekonomik, toplumsal krizlerden çıkışının güçlü, kararlı ve örgütlü bir CTP ile mümkün olacağını vurguladı. Halkın sorunlarının biriktiğini vurgulayarak bu konularla ilgili planlı ve öngörülü politikaların hayata bulabilmesi için tüm paydaşlarla üretilecek kapsamlı yol haritalarının önümüzdeki dönemde hayata geçirileceğinin altını çizildi.

Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın:

“Bu başarı tesadüf değil; %63 bu halkın vizyon talebidir”

Adaylardan önce söz alan CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Lefkoşa’da neredeyse %70’e ulaşan oy oranının başkent örgütünün kararlı mücadelesinin sonucu olduğunu söyledi. Barçın, ada genelindeki %63’lük desteğin “tesadüf değil, halkın yeni bir vizyon talebi” olduğunu belirterek kurultayın partiyi daha da büyütecek bir dönemeç olduğunu ifade etti. CTP’nin örgütlü yapısı, parti içi demokrasi ve üyelerin ortak iradesiyle ilk erken genel seçimde tek başına iktidarın mümkün olduğunu vurguladı.

Sıla Usar İncirli:

“CTP bu memleketin barış, adalet ve özgürlük sözünün taşıyıcısıdır”

Genel Başkan adayı Sıla Usar İncirli, CTP’nin kuruluş dönemindeki baskıcı koşulları hatırlatarak partinin 55 yıllık mücadele boyunca Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini, özgürlüğünü, refahını ve barış hedefini koruyan bir hareket olduğunu söyledi.

İncirli, ayrımcılığa, çürümeye ve baskıya rağmen CTP’nin halkından ve mücadelesinden hiç vazgeçmediğini vurgulayarak, örgütlü yapının 2026’da ülkeyi tek başına iktidara taşıyacağını ifade etti. Ekonomiden nüfus politikalarına, sosyal devletten liyakat ve adalete, barış kültüründen çözüm vizyonuna kadar geniş kapsamlı reform ihtiyacını dile getirdi. “Bu parti birlikte üreten, birlikte yöneten bir dinamizme sahiptir. 2026 bu ülkenin bataktan çıkacağı yıl olacak,” dedi.

Erkut Şahali:

“CTP hükümete geliyor; 19 Ekim bunun kanıtıdır”

Genel Başkan adayı Erkut Şahali, 19 Ekim seçiminde üç kişiden ikisinin CTP’ye oy vermesinin halkın partinin söylediklerine güvendiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Şahali, kampanya döneminde uzlaştırıcı bir dil kullandıklarını, provokasyonlara rağmen gerilmeden “yeni bir düzen kurabiliriz” diyerek toplumla buluştuklarını söyledi.

Şahali, eğitimden ekonomiye, kamu reformundan güvenlik krizine kadar birçok alandaki çöküşe dikkat çekerek nüfus politikası, sınıf yoğunluğu, baraka okullar, liyakat, kamu yönetimi, mali disiplin ve temiz siyaset başlıklarında kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı. “Bu ülkeyi ayağa kaldıracak olan CTP’dir. Birlik, mücadele ve dayanışma olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yoktur” dedi.

Asım Akansoy:

“Bu yürüyüş Kıbrıs Türk halkının geleceğine sahip çıkma yürüyüşüdür”

Genel Başkan adayı Asım Akansoy, seçimde ortaya çıkan %63’lük sonucun Kıbrıs Türk halkının değişim iradesinin açık göstergesi olduğunu söyleyerek, tek başına iktidar hedefinin doğru strateji ve toplumsal mutabakatla mümkün olduğunu belirtti.

Akansoy, federal çözüm perspektifinin, demokratikleşme adımlarının, ekonomik reformların, sendikalaşmanın, yeni yurttaşlık yasasının, AB uyum sürecinin ve kurumsal restorasyonun CTP’nin temel sorumluluk alanları olduğunu ifade etti. “Ne azınlık oluruz ne de alt yönetimi kabul ederiz. Yolumuz iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümdür” dedi.

Toplumsal örgütlerle işbirliğinin, uzlaşı kültürünün ve kapsayıcı siyasetin CTP’yi büyüteceğini vurgulayan Akansoy, 30 Kasım’dan sonra CTP’nin tek başına iktidara yürüyüşünün başlayacağını söyledi.

Aday tanıtım programının bir sonraki durağı İskele’de

“Aday Tanıtım Programı”nın bir sonraki buluşması 26 Kasım Çarşamba günü İskele Belediye Gazinosu’nda gerçekleştirilecek.

Genel başkan adayları İskele’de de partililerle buluşarak kurultay öncesi vizyonlarını ve ülkeye ilişkin yol haritalarını aktaracak.