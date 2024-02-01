CTP milletvekilleri felaket bölgesindeydi

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri, L.A.Ç Belediyesi Meclis üyeleri ve parti yetkililerinden oluşan bir heyetle sel felaketinden etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

Yapılan açıklamada, “Bundan sonraki süreçte, hem merkezi idarenin hem de L.A.Ç Belediyesi'nin sorunun kalıcı çözümü yönünde üzerine düşenleri yapması için baskı unsuru olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

“Bölge sakinlerinin beklentisi gerçek zarar/ziyanlarının tespit edilerek, devletin mağduriyetlerini gidermesi. Şu ana kadar bölgeye gelen Başbakan, Tarım Bakanı ve Kaymakamlık görevlilerinin üstünkörü bir incelemeyle yetinerek, kendilerine yeterli ilgiyi göstermediklerinden şikayetçiler.

Hepsinden önemlisi, bölge halkı her güçlü yağışta tekrarlanan tehlikenin tamamen ortadan kaldırılmasını talep ediyor. Can ve mal güvenlikleri için derenin ıslahının artık kalıcı bir biçimde sağlanması gerektiğini söylüyorlar. Yıllardır talep ettikleri esasen bu.

Bizler de bundan sonraki süreçte, hem merkezi idarenin hem de L.A.Ç Belediyesi'nin sorunun kalıcı çözümü yönünde üzerine düşenleri yapması için baskı unsuru olmaya devam edeceğiz.”