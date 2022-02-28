CTP Milletvekili Fikri Toros: “Ekonomik çöküşten nasıl kurtulacağı programda yok”

Ayşe GÜLER

CTP Milletvekili Fikri Toros, hükümet programında ekonomik çöküşten nasıl kurtulacağına dair bilimsel yaklaşımın yer almadığını ifade etti.

Toros, kuzeyde fert başına düşen gelirin, güneye kıyasla 3’te bir seviyede olduğunu kaydetti, ticaretin önündeki engellerin sınırlanmış özel sektöre neden olduğunu belirtti.

Ülkede kendi kendine yeten ekonomik bir yapının oluşmadığını dile getiren Toros, Türkiye, Orta Doğu pazarlarında hangi ortamda rekabetçi olabileceğinin pek tartışılmadığını kaydetti.

Toros, kayıt dışılığı engellemek için kapsamlı bir vergi reformu yapılması gerektiğine değinerek, ödül-ceza mekanizmalarının yürürlüğe konularak, teşviklerle ilgili de düzenlemenin şart olduğunu söyledi.

Kısa vadede etkili sonuçlar verecek, Acil Kurtarma Programı’na ihtiyaç olduğunu hatırlatan Toros, hükümet programında bu yönde bir nokta olmadığını belirtti.

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