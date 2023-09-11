CTP, Maraş bölgesini ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi'nin düzenlediği bölge ziyaretleri Maraş Bölgesi ile devam etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, bölge milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu ile İlçe Sekreteri Hüseyin Aranır ve belediye meclis üyelerinin katıldığı ziyarette, vatandaşların sorunlarını dinlendi, güncel memleket sorunları ile ilgili bilgiler verildi.

Ziyaretlerde, Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, belediyenin son durumu ile ilgili bilgiler paylaştı, sorunları dinledi ve çözüm önerilerini sundu.

Yurttaşlar ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)'te yaşananlarla ilgili CTP vekillerine sorular yöneltti. Vatandaşlar, özellikle KIB-TEK istihdamları ve eğitimde yaşanan sorunlarla ilgili hükümete sert tepki gösterdi.