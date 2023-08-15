CTP Mağusa İlçesi köy ziyaretlerine devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi’nin düzenlediği köy ziyaretleri devam ediyor.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve bazı milletvekilleri, Akova ve Geçitkale köylerini ziyaret etti.

Bölge halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakaladı.

Gündeme dair konular ve memleketteki sorunlarla ilgili bölge halkıyla görüş alışverişinde bulunan CTP heyetinin ziyaretleri devam edecek.