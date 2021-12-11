CTP kontenjan adaylarını açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimlerindeki kontenjan adaylarını açıkladı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen Aday Adaylığı ve Sıralama Kurultayı yoğun bir katılımla, pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştiriliyor. CTP üyeleri oy verme işlemine başlamadan önce Genel Başkan Tufan Erhürman’ın açıkladığı kontenjan adayları şu şekilde:

1-Kemal Derviş Deniz (Lefkoşa)

2-Devrim Barçın (Lefkoşa)

3-Ceyhun Birinci (Girne)

4-Seran Aysal (Mağusa)

5-Yasin Yeni (Mağusa)

6-Mehmet Bozer (Güzelyurt)

Erhürman: CTP hükümetinin büyük ortağı Kıbrıs Türk halkı olacaktır

CTP aday belirlemek için sandık başında