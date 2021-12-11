CTP aday belirlemek için sandık başında

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 23 Ocak 2022 erken Genel Seçimleri Milletvekili adaylarını, bugün Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapacağı ‘Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı’ ile belirliyor.

Saat 9.30'da başlaması beklenen oylama, nisap sağlanamaması nedeniyle Genel Sekreter Erdoğan Sorakın tarafından 10.30'a ertelendi.

Saat 10.30 itibariyle dijital oylama işlemi için imzalar alınmaya başladı. Demokrasi şehitleri için yapılan saygı duruşunun ardından divan seçildi. Divan başkanlığına Kutlay Erk getirildi.

Dijatl oy verme işlemi 12.30 itibariyle başladı.

YENİDÜZEN'e konuşan Divan Baskanı Kutlay Erk, oy verme işlemi için üye girişinin saat 20.00 itibariyle durdurulacağını, o saate kadar içeriye girmiş herkesin oyunu kullandıktan sonra da oy verme işlemini kapatacaklarını söyledi.

Erhürman: "Bu ülkenin gailesini çekenler yönetime gelecek"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülke olarak çok kötü bir dönemin içinden geçildiğini, ekonomik kriz ve pandemiye bir de kötü yönetimin eklendiğini söyledi.

Erhürman şöyle devam etti:

"Ülkede her mutfakta ve her evde bir yangın var. Bir pandemi süreci geçirdik, TL döviz karşısında değer kaybetti ancak bunların yanında maalesef bunların üzerine kötü yönetimi ve bu ülkenin gailesini çekmemeyi de eklediler. Bu halkı dizlerinin üzerine çökme noktasına getirdiler. Artık bu ülkenin derdini çekmeyenler gidecek, bu ülkenin gailesini çekenler yönetime gelecek. Yıllarca varoluş mücadelesi verenlerin şimdi göç etme kaygısına düşmelerini umursamayanlar karşısında, bu ülke için gecesini gündüzüne katanlar var. 1970'ten bu yana en ağır bedelleri göze alanlar var. Yüzünde temebessüm olsa da gülmeyi kendine yakıştıramayanlar var çünkü gülmek ancak bir halk gülüyorsa gülmektir."

Erhürman, CTP olarak kendi ayakları üzerinde duran ve kendi kendini yöneten bir Kıbrıs Türk halkı oluşturma hedefiyle geldiklerini de ifade etti.

Bu sandık 'haddinizi bilin' deme sandığıdır

Halk artık uçurumun kenarında olduğunu ve önlerinde çok net bir yol olduğunu dile getiren Erhürman konuşmasını, "Bu sandık 'durun, haddinizi bilin' deme sandığıdır, hepimize hayırlı uğurlu olsun" diyerek noktaladı.

Erhürman'ın konuşmasının ardından birlik mücadele dayanışma sloganları atıldı.

İŞTE KONTENJAN ADAYLARI!

Tufan Erhürman konuşmasının ardından kontenjan adaylarını tanıttı.

Kontenjan adayları şu isimlerden oluştu

Lefkoşa: Derviş Kemal Deniz, Devrim Barçın

Mağusa: Seran Aysal, Yasin Yeni

Girne: Ceyhun Birinci

Güzelyurt: Mehmet Bozer

Sonrasında tüm adaylar sahneye davet edildi.