Erhürman: CTP hükümetinin büyük ortağı Kıbrıs Türk halkı olacaktır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP hükümetinin büyük ortağının, Kıbrıs Türk halkı olacağını vurgulayarak, “ülkeyi yeniden Kıbrıs yapacağız” dedi.

CTP Aday Adaylığı ve Sıralama Kurultayı’nda konuşma gerçekleştiren Tufan Erhürman, CTP hükümetinde vergilerin artırılmayacağını, “vergilendirilmemiş gelirlerin vergilendirileceğine” dikkat çekti. Yeni vatandaşlık yasasıyla ilgili de ‘sözümüz sözdür’ diyen Tufan Erhürman, “Önümüzdeki seçimdeki sandık, hadlerini bildirme sandığıdır. CTP’nin iktidara gelme sandığıdır” vurgusunu yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşen kurultayda CTP üyeleri yoğun katılım gösterirken, pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Oy verme işlemi ise saat 20.00’ye kadar devam edecek.

“Halkı dizlerinin üzerine çökme noktasına getirdiler”

CTP Lideri Erhürman partililerin ayakta alkışladığı konuşmasında, içinden geçtiğimiz dönemde her evde ve mutfakta yangın olduğuna dikkat çekerek, pandeminin ve Türk Lirası’nın (TL) değer kaybetmesinin üzerine kötü yönetimin eklenmesiyle, halkın dizlerinin üzerine çökme noktasına getirildiğini belirtti. Erhürman, örneklerle desteklediği konuşmasında Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetlerinin, halkın gailesini çekmediğine işaret etti. “Siyaseti bu halka bir şey vereyim diye değil, bir şey olayım diye yapanlar artık gidecek” diyen Erhürman, bu memleketin gailesini çekenlerin iktidara geleceğini vurguladı.

“Gülmek, bir halk gülüyorsa gülmektir”

Tufan Erhürman, karşımızda bu halkı zerre önemsemeyen bir zihniyet olduğunu ifade ederek, “Onun karşısında biz varız. Bu ülke için gecesini gündüzüne katanlar var. 1970’ten bu yana en ağır bedelleri ödemeyi göze alanlar var. Bunca yıldır yüzünde tebessüm olsa da gülmeyi kendine yakıştırmayan, çünkü gülmek, bir halk gülüyorsa gülmektir diyenler var” şeklinde konuştu. Erhürman, “İki devletli egemen eşitliğe dayalı çözümün” tercümesinin “çözümsüzlük çözümdür” olduğunu anlattığı konuşmasında, bu ülkede “çözümün tek adresinin federal çözüm” olduğunun altını çizdi.

“CTP bu halkı uluslararası hukukla buluşturacak”

CTP’nin, bu halkı, bu ülkeyi uluslararası hukukla buluşturacağını ve bu “ülkeyi yeniden Kıbrıs yapacağını” dile getiren Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) yasasıyla ilgili de konuştu. Erhürman, bu konuda, “Maraş problemini da TMK ile çözeceklermiş. 20 Temmuz’dan sonra bu ülkenin en büyük başarısı TMK’ymış. Bizi dünyayla buluşturan, öngörülebilirliği sağlayan komisyondur TMK. TMK kurulduysa bu memlekette, Mehmet Ali Talat’ın ve CTP’nin emeği vardır” hatırlatmasında bulundu ve bu gerçekleri unutturmayacaklarını kaydetti. “Türkiye’den en iyi parayı ben koparırım” zihniyetiyle ülkeyi yönetmeye çalıştıklarını belirten Erhürman, bu donem Türkiye ile imzalanan protokol çerçevesinde savunma harcamalarının dahi gelmediğini söyledi.

“CTP külliye değil, okul, hastane ve sağlık ocağı yaptı”

Tufan Erhürman, ülkenin 800 milyon TL iç borçlanmaya sokulduğunu kaydettiği konuşmasında, “Biz bu memlekette kendi ayaklarımız üzerinde durabiliriz. Dünyayla barışık, kendi kendini yöneten bir Kıbrıs Türk halkıdır istediğimiz” dedi. CTP’nin külliye değil, okul, hastane ve sağlık ocağı yaptığına işaret eden Erhürman, tüm bunların ülkenin kendi kaynaklarıyla, öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı. CTP’nin 2018’deki iktidar döneminde, “Partizanca istihdam yapmadık. Halkımızın alım gücünü koruduk. Yerel giderlerde de artı verdik” diye konuşan Erhürman, UBP hükümetlerinin ise bunun tam tersine hayat pahalılığını dondurmaya çalıştığını vurguladı.

“Halkımıza ezdirtmeyeceğiz”

Erhürman, “Hayat pahalılığını ‘donduracağım’ dediler, ‘dondurtmadık’, halkımızı ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Bunlarda ne sorumluluk var ne ciddiyet var ne de ekonomiyle ilgili bilgisi var” diyerek, “Onlar bu halkın gailesini çekmeyenlerdir. Onlar umudun düşmanıdır. Burası (CTP) umudun adresidir” dedi. Bugün her türlü giderin döviz üzerinden hesaplandığına dikkat çeken Erhürman, bu halkın gelirlerinin de stabil para birimi üzerinden hesaplanacağını dile getirdi. Erhürman, halkın alım gücünün her gün biraz daha düştüğünü hatırlatırken, “Şimdi daha fazla vergi alacağım diyorlar çalışanlardan. Yağma yok. Bu halkı daha fazla yoksullaştırmanıza izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Vergilendirilmemiş gelirler vergilendirilecek”

Tufan Erhürman, CTP iktidarında vergilerin arıtılmayacağına ve “vergilendirilmemiş gelirlerin vergilendirileceğine” vurgu yaptığı konuşmasına, “Bu zihniyet, ne kadar kurumsal yapı varsa, hepsini bitirecek. Hedefleri budur” şeklinde devam etti. “Bizim hükümetimizin büyük ortağı Kıbrıs Türk halkı olacak” diye konuşan Tufan Erhürman, KIB-TEK’e kaç santral alındıysa hepsinin CTP döneminde alındığını söyledi. “Onların KIB-TEK’te bir tek dikili ağacı bile yok” diyen Erhürman, yeni vatandaşlık yasasını da yapacaklarını ifade etti. Bu ülkenin nüfus politikasına da ihtiyaç duyduğunu kaydeden Erhürman, “Bunu da CTP yapacak. Biz gençlerimizin göç etmesini içimize sindirmeyiz” dedi.

“Bu sandık, hadlerini bildirme sandığıdır”

UBP zihniyetinin üreticiyi üretmekten vazgeçirecek noktaya getirdiğini ifade eden Erhürman, halkın artık uçurumun kenarına getirildiğini kaydetti. Erhürman, “Çocuklarımız eskiden göç edeceğim dediğinde ağlayan dedeler, nineler, şimdi ise git da gelme, benim çektiğimi sen de çekme demeye başladılar. Bunları yapmaya kimsenin hakkı yoktur” dedi. Tüm bu sıkıntıları yaşatmanın kimsenin haddi olmadığını belirten Erhürman, “Önümüzdeki seçimlerdeki sandık, hadlerini bildirme sandığıdır. CTP’nin iktidara gelme sandığıdır” diye ekledi.