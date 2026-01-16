CTP Kadın Örgütü, Girne’de ikinci el standı kurdu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne İlçesi, Girne’de “Mor Başak İkinci El Standı” kurdu.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi, Mağusa Perşembe Pazarı’nda belirli aralıklarla kurulan stantların ardından Girne’de de kurulan Mor Başak İkinci El Stantlarından elde edilen geliri, özellikle dar gelirli kadınların ve çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanacak.

CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Bengül Envergil konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “kadınların yoksullukla sınandığı bu dönemde birbirlerine omuz vererek ayakta durduklarını” vurguladı. Envergil, “Elde edilen gelirle bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz, kadın dayanışmasının gücüyle birbirimize omuz veriyoruz” dedi.

Envergil, tüm kadınları ve duyarlı yurttaşları bu dayanışmayı büyütmeye çağırırken, ikinci el eşya bağışında bulunarak katkı koyanlara da teşekkür etti.