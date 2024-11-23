CTP İskele İlçesi 12. kongresi yapıldı: Hüseyin Öztörel yeniden seçildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12. İskele İlçe Olağan Kongresi yapıldı. Başkanlığa Hüseyin Öztörel seçildi.

CTP’den verilen bilgiye göre, kongrede, başkanlık için CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat ile mevcut ilçe başkanı Hüseyin Öztörel yarıştı.

Kongreye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, MYK üyeleri ve bazı milletvekilleri katıldı.

CTP İskele İlçe Yönetim kurulu için 20 kişi aday olurken, yönetime seçilen 10 kişinin isimleri şu şekilde oluştu: “Meryem Muhtaronbaşı, Halide Sarıçizmeli, Selda Şafak, İbrahim Soykara, Sadık A. Bozkırlı, Filiz Aykan, Akile Osum, Salih Dalınç, Hasan Konti, Osman Özyöre.”

İlçe Disiplin Kurulu Üyeleri ise şu isimlerden oluştu: “Cem Demiralp, Emirali Cevizli, Fikret Civisilli, Kemal Ceylanlı, Salih Solmazcan.”

-Erhürman: İlk iş nüfus sayımı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar görev alan, emek veren herkese teşekkür etti ve bundan sonraki yönetime de başarılar diledi.

Erhürman, ülkenin içinde bulunduğu duruma işaret ederek, ülkenin uzun zamandır yönetilmediğini savundu. “Adına hükümet diyen yapının tek derdinin kimin ne olacağı konusu” olduğunu öne süren Erhürman, CTP’ye çok büyük görevler düştüğünün altını çizdi.

Ekonomiden sağlığa, eğitimden üretime birçok sorunun bulunduğuna dikkat çeken Erhürman, ekonominin bir sene içinde Güneye kaydığını ifade etti. Yaşananlar karşısında “hükümetin” hiçbir şey yapmadığını söyleyen Erhürman, erken seçim çağrısını yineledi.

Tufan Erhürman, göreve geldiklerinde ilk işlerinin nüfus sayımı olacağının altını çizerek sözlerini tamamladı.

-Öztörel: CTP iktidar yürüyüşüne hazır

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel de, partinin iktidar yolunda hazırlıklarını tamamladığını belirterek, halkın CTP’yi artık muhalefette değil iktidarda görmek istediğini vurguladı. Parti içi demokrasinin önemine dikkat çeken Öztörel, şu ifadeleri kullandı:

"Parti içi demokrasinin en iyi işlediği nokta organların seçilmesidir. 1970’den bugüne, 54 yıllık tarihimizde herkes görevini yerine getirmiştir. Biz birbirimizi sokakta bulmadık; hepimiz iktidar odaklı çalışacağız. Yeni dönemde daha ciddi çalışacağız ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başaracağız. Bu kalabalıkla, iktidar yürüşüne İskele’den başlıyoruz.”

-Kürşat: Halkın umudu CTP

CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat ise, ülkede yaşanan ekonomik kriz, gelir adaletsizliği ve kontrolsüz nüfus artışına dikkat çekti. Mevcut UBP hükümetlerinin ülkeyi ekonomik, ahlaki ve siyasi açıdan çöküşe sürüklediğini belirten Kürşat, şöyle konuştu:

"Bugün ülkemizde derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız geçim sıkıntısı içinde. Sosyal adaletten bahsetmek mümkün değil. Halkın öz varlığı olan kurumlarımız batma noktasına geldi. Antidemokratik uygulamalar ve baskılar sıradanlaştı. Bu düzen bizi temsil edemez. Halkın iradesine gidilmesi ve erken seçim zorlanmalıdır. Halkın umudu CTP’dir. İlçemizde sevgiyi, saygıyı ve yoldaşlığı yeniden yeşertmek boynumuzun borcudur. Bu adayı yaşanabilir bir hale getireceğiz."