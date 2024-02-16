CTP heyeti Mağusa’da esnaf ve seracıları ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Mağusa Perşembe Pazarını ve Seracılar Birliği’ni ziyaret etti. CTP heyeti Mağusa’da pazar esnafının sorunlarını dinledi ve görüş alışverişinde bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda seraları sağanak yağıştan zarar gören seracılarla da görüşen CTP heyeti, konuyla ilgili son durum hakkında bilgi alma şansı da yakaladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a ziyaretler sırasında Genel Sekreter Asım Akansoy, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve bazı milletvekilleri de eşlik etti

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