CTP: “Hasta, yaşlı ve kadın dostu bir sağlık sistemi mümkündür”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinde son dönemde sağlıkta yaşanan krizlere dikkat çekilerek, “Hasta, yaşlı ve kadın dostu bir sağlık sistemi mümkündür” denildi.

Açıklama şöyle:

"Hastaların hekime ulaşamadığı, randevu tarihlerinin neredeyse haziran sonunu bulduğu, hastaların ilaca ulaşmasının eziyete dönüştüğü, hekim, eczacı onurunun yerle bir edildiği günlerden geçiyoruz. Hastalar yaşanılan bu derin ekonomik krizde, resmen özel sağlık hizmetlerine mahkum edildi. Sağlık Bakanlığı 112 ambulans hizmetlerinde yaşanılan ambulans ve şoför eksikliğini bir türlü çözemedi. Acil durumlarda hastaların yaşama tutunması çok zor hale geldi. Kamu sağlık hizmetleri, sevk hizmetleri haline getirildi. Sağlık Bakanlığı, sevk bakanlığına dönüştürüldü. İlaç Eczacılık Dairesi çöktü, Devlet Laboratuvarı prefabrik binalarda yetersiz personelle verimsizleştirildi. Yaşlılarımız perişan oldu. Yönetemeyen, nüfusunu bilmeyen, hiçbir nüfus ve hizmet politikası olmayan bir “hükümetle” karşı karşıyayız. Yolsuzluk, çürümüşlük son beş yılda toplumu yok olma noktasına getirdi.

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Hekimlik umuttur, sorun çözme sanatıdır. Biz bu özel günde tüm emektar hekimlerin ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlarken bu ülkede umut var diyoruz. Daha sağlıklı hastane binaları, daha sürdürülebilir hasta dostu, yaşlı ve kadın dostu bir sağlık sistemi mümkündür. Cumhuriyetçi Türk Partisi güçlü sağlık ekibi ve güçlü sağlık politikalarıyla sağlıkta sorunları çözmeye adaydır. Toplumun içine düştüğü yok oluşa dur diyecek politika ve iradeye sahiptir.

Tüm Hekimlerimizin Tıp Bayramı Kutlu olsun.”