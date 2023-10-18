CTP Girne İlçesi'nden Üstel'e şok eylem

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi dün sabah Başbakan Ünal Üstel'in yol güzergahı olan Alsancak anayolunda "Utan ve Git' pankartları açtı. Üstel'in makam aracıyla yolda seyrettiği esnada, kavşak ve trafik ışıklarındaki çeşitli noktalarda pankart açan eylemciler, aynı zamanda o anları kaydettiler. Dün akşam CTP Girne İlçesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan eylemin görüntülerinin yer aldığı videoda Ünal Üstel'e yönelik, “Atanmış Başbakan, söylemiştik; baktığın her yerde biz olacağız” ifadeleri yer aldı.

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz haftalarda Dr. Fazıl Küçük çemberi yanındaki Girne Belediyesi'ne ait led reklam ekranına, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı çalışanlarca yerinden sökülmek suretiyle el konma girişiminde bulunulmuş, Girne Belediyesi zabıta bölümünün müdahalesiyle bu hukuka aykırı girişim engellenmişti. İşlemin, CTP'nin reklamının ekranda yayınlanmış olması nedeniyle, Üstel’in talimatıyla yapıldığı iddia edilmiş, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul olaya sert tepki göstererek, “Bu ekran oraya Üstel istedi diye konmadı, o istemiyor diye de oradan inmez” ifadelerini kullanmıştı.