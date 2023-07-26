CTP Girne İlçesi: "Kervansaray ve Mare Monte plajları halkındır"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, Kervansaray plajında Girne Belediyesi'nin kullanımındaki parselin özel bir şirketin kullanımına verilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı alındığını belirterek, "Kervansaray ve Mare Monte plajları halkındır" dedi.

Yapılan açıklamada, Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul'un bu konuda vereceği hukuk mücadelesine CTP Girne İlçesi olarak destek verileceği de belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Ülkeyi yönettiğini iddia eden UBP-DP-YDP “hükumeti” Girne sahil şeridinde artık son derece kısıtlı sayıda kalan halk plajlarını elden çıkarma girişimlerine son hızla devam etmektedir. Kısa bir süre önce Mare Monte Plajının da dahil olduğu 302 dönümlük arazinin yeniden kiralanmasıyla ilgili olarak alınan Bakanlar Kurulu kararının ardından, şimdi de Kervansaray plajında 1987 yılından beridir Girne Belediyesi'nin kullanımında olan parselin özel bir şirketin kullanımına verilmesi ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu kararı alındığı bilgisine ulaştık. Her ne kadar ilgili Bakanlar Kurulu kararında özel bir şahsa devri öngörülen parselin referans numarası yanlış yazılmış olduğundan karar hukuken bir geçerlilik taşımasa da, bu girişim kamusal alanlara “hükumet” eliyle yapılan yeni bir saldırıyı daha deşifre etmiş oldu.

Dün, Girne Belediye Başkanımız Sn. Murat Şenkul bu hukuka aykırı karara karşı her türlü mücadeleyi vereceğini ve plajın halkın elinden alınmasına asla izin vermeyeceğini duyurdu. CTP Girne ilçesi olarak bu iradeyi paylaştığımızı ve belediyenin bu kararlı tutumunun destekçisi olduğumuzu belirtiriz. Önümüzdeki günlerde Girne Belediyesi öncülüğünde sürdürülecek eylemlilik de dahil tüm süreçlerin en aktif katılımcılarından olacağız.

Göreve başladığından beri kamusal alanlara halk adına sahip çıkma mücadelesi veren Belediye Başkanımız Sn. Şenkul'un dünkü mücadele çağrısına parti farkı gözetmeksizin tüm Girne halkının destek vereceğine inancımız tamdır. Benzer bir biçimde Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi'nin Mare Monte kararına karşı başlatmış olduğu hukuki mücadele ve eylem sürecinin de destekçisi olduğumuzu belirtmek isteriz. CTP Girne İlçesi Mare Monte'de plajın halkın kullanımına kapatılması sonucunu doğuracak her türlü girişimin karşısındadır. Bu amaçla sürecin başından beridir gerek L.A.Ç Belediye Meclis Üyelerimiz, gerekse bölge örgütlerimiz vasıtasıyla aktif bir mücadele içerisinde olduğumuzu, nitekim belediye meclisinin mücadele kararının CTP'li üyelerin yönlendirme ve desteğiyle alınmış olduğunu kamuoyuyla paylaşırız.

Bundan sonra atılacak adımların doğru hedeflere yönelik sürdürülmesinin takipçisi olacağımızın mesajını da bu vesileyle vermek istiyoruz. Kervansaray ve Mare Monte Plajları halkındır. Bu husus tüm sahillerimizde olduğu gibi Anayasal güvence altındadır. Halkın kullanımına açık kamusal alanların sayısının artırılması gerekirken, tam tersine elde kalan ender alanların da elden çıkarılmaya çalışılmasını asla sineye çekmeyeceğiz. CTP Girne İlçesi olarak partili, partisiz belediye ayrımı gözetmeksizin doğru yürütülecek her türlü mücadeleye destek vermeye devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyurur, halkımızı da bu zihniyet karşısında mücadeleyi büyütmeye davet ederiz."