CTP Girne İlçesi derneklerle bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi ziyaretlerine devam ediyor.

Hataylılar Derneği ve Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Girne İlçesi yetkilileri, bu ziyaretlerini artırarak devam ettireceklerini vurguladı.

Girne İlçe Başkanı ve milletvekili Ongun Talat öncülüğünde gerçekleşen bu buluşmada, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, milletvekilleri Ceyhun Birinci ve Sami Özuslu ile Girne Belediye meclis üyeleri ve CTP Girne İlçe Yöneticileri de hazır bulundu. Ziyaret esnasında karşılıklı fikir alışverişi yapılarak, ülkenin içinde bulunduğu durum ele alındı.