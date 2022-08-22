CTP Girne adayını açıkladı: Murat Şenkul

Cumhuriyetçi Türk Partisi, 27 Kasım'da yapılacağı açıklana "yerel yönetim seçimleri"ne yönelik Girne adayını açıkladı.

Girne'de "aday adaylığı" için tek başvuru yapan isim Murat Şenkul, "Denizimize, yeşilimize, köylerimize, sokağımıza, mahallemize sahip çıkmaya varım" diyerek Girne Belediye Başkan adayı oldu.

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat da şu sözlerle adaylık açıklamasını yaptı:

"Ve büyük bir heyecanla duyurmak isterim ki; Girne Belediyesi başkan adayımız Murat Senkul.

Adayımızın dinamizmi ve vizyonu, CTP'nin yerel yönetimlerdeki tecrübesiyle birleşiyor. Ve sonunda Girne Murat Şenkul ile en üst düzeydeki yerel hizmetlere kavuşuyor.

Beceriksiz ellerde ve çağdışı bir anlayışla can çekişmeye terkedilmiş kentimizi şanına yakışır günlere kavuşturmak için, yolumuz açık olsun."

CTP Lefkoşa Belediye Başkan Aday Adaylığı için Dr. Sıla Usar İncirli ve Onur Olguner başvurdu.

Mağusa'da ise Dr. Süleyman Uluçay'ın adaylığı daha önce ilan edilmişti.