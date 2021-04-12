Erhürman: “Kalkınma Planı yapmak zorundayız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeni bir iradenin belirlenerek, bir an önce istikrarlı bir siyasetle uzun vadeli kalkınma planlarını toplumun önüne koymanın zorunlu olduğunu belirtti.



“Meclis’in ahı gitmiş, vahı kalmış iradesi yenilenmeli” çağrısını yineleyen Erhürman, Hükümet’in yürütmede olduğu gibi, yasamada da kabul edilemez bir tavır içerisinde olduğuna işaret etti.



“Hükümetlerin değişmesi ile değişmeyecek kalkınma planlarına” ihtiyaç olduğunu ifade eden Tufan Erhürman, anayasanın da bunu emrettiğini söyledi.



“Bu Meclis’in iradesinin ne kadar yıprandığını ortadadır, o nedenle önce erken seçime gitmeliyiz” diyen Erhürman, istikrarın önemine dikkat çekti.



Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, KKTC Meclisi’nin “Kalkınma Planı”nı masaya yatırması gerekliliğine vurgu yaparken, Kıbrıs sorununda doğru yerde durmanın, dışarıya açılabilme açısından önemine de işaret etti.



Bu gidişin bizi Ekim- Kasım aylarında çöküşe götürdüğü endişesini de belirten Erhürman, Hükümet’in erken seçim konusunda üzerine düşeni yapması, yenilenen irade ile de Meclis’in hem Kıbrıs konusu, hem de ekonomik kalkınma planı konusunda istikrarı sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmesi gerekliliğinin altını çizdi.

“Ekonomik, mali ve kültürel” planın Kıbrıs Türk halkının iradesi ile belirlenmesi gereğini anlatan Tufan Erhürman, en son 1993-1997’de Kalkınma Planı yapıldığını anlattı.



“Türkiye Cumhuriyeti ile yapacağınız anlaşmaların temelini de bu oluşturacaktır, o durumda bu ilişkiler doğru zeminde ilerler” diyen Tufan Erhürman, ekonomik ve mali planların yanı sıra “idari istikrar” için de her hükümet değiştiğinde müdürlerin değişmeyeceği bir sistemin şart olduğunu ifade etti.

Tufan Erhürman, “Kıbrıs’ın kuzeyinde bildiğimiz dünyanın sonuna geldik. Böyle devam edeceğini sanan varsa, ne yaşadığımızın farkında değildir. Başka bir şey yaratmak zorundayız. Bunlardan biri istikrardır. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti ile mali ilişkilerin doğru zeminde olmasıdır. Üçüncüsü de ekonominin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasıdır” şeklinde konuştu.



“Sorunu tarif etmekle yetinmeyerek, çözümü de bulacağız” diyen Erhürman, erken seçim tarihini belirleyerek, bir an önce, uzun vadeli kalkınma planlarını toplumun önüne koymanın zorunlu olduğunu belirtti.

“Bir vekil için ara seçime sürükleniyoruz”



10 milyar TL maliyeti olan, salgın tehlikesi içerisinde, bir tek kişi için haziranda ara seçime sürüklendiğimizi söyleyen Tufan Erhürman, hükümetin erken seçim tarihi belirlemekten kaçtığını ifade etti.



Erhürman, Haziran ayında tek kişi için ara seçime gidilmek istenmiyorsa “muhalefetle işbirliği içerisinde, bir hafta içerisinde erken seçim tarihi belirlenmesi” gereğini anımsattı.

Muhalefet pandemi döneminde “Bir milletvekili için Haziran’da seçime gitmeye değmez” derken, Hükümet’in bir adım atmadığına işaret eden Erhürman, sürenin daraldığını, yaklaşık 1 haftalık süre kaldığını belirtti.



Erhürman, UBP’nin kurultayına kilitlendiğini, Haziran’da 1 kişi için seçime gidilmesinin mali açıdan da, sağlık açısından da sorumluluğunun bu durumda UBP’de olacağına vurgu yaptı.



“Anayasa’ya aykırı olduğunu bile bile”



Erhürman, Hükümet’in sağlıktaki grevleri, eğitimdeki sorunları görmezden geldiğine değindi. Hükümet’in hayat pahalılığı ile ilgili Yasa Gücünde Kararname çıkardığını anımsatan CTP Genel Başkanı Erhürman, bunun Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle Meclis’e de Yasa Tasarısı getirme hazırlığında olduğuna vurgu yaptı.



“Cenevre’de ne yapacağız”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununda Cenevre'ye doğru sürüklendiğimizi söyledi, "Orada yaşayacağımız süreç nettir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının dışında kaldığımız söylenecek ve çözümsüzlük gömleğini giyeceğiz" dedi.

"Cenevre görüşmeleri sonrasında yalnızca kapsamlı çözüm süreci değil Avrupa Birliği ile işbirliğimiz ve izolasyonlara yönelik mücadelemiz de çökecek" diyen Erhürman, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesinin ortadan kaldırılmak istendiğini ifade etti.

"Akıl yoluna dönülmesi" çağrısı yapan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar'ın "yeni zannettiği eski şeyler" söylediğini belirtti. Cenevre'de tam olarak istenen nedir, bunu kimsenin anlamadığını belirten Tufan Erhürman, "yuvarlak cümleler" dışında bir şey söylenmediğini, sorularına yanıt alamadıklarını ifade etti.



“Tatar ‘yeni olduğunu düşündüğü eski şeyleri’ söylemeye devam ediyor” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Lute’la görüşmesinin ardından yaptığı “50 senden sonra ilk kez yeni bir şey söylemeye gidiyoruz” açıklamasının şaşkınlık yarattığını ifade etti.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'nın bu kadar eski bir tezi, elli seneden sonra yeni bir önerme gibi sunmasının hayret verici ve şaşırtıcı olduğunu da sözlerine ekledi.





