Muhalefet Meclisi (!)

Güncel konuşmaların yapıldığı Meclis Genel Kurulu’nda iktidara mensup siyasi partilerden hiçbir milletvekilinin bulunmaması, muhalefet milletvekillerinin tepkisine neden oldu.

Meclis Kürsüsü’nde gelen CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı olmasına karşın Genel Kurul’da Hükümet partilerine mensup hiçbir bakan ve milletvekili olmadığı gibi, Meclis Başkanlığı kürsüsünde de, katiplik kürsüsünde de muhalefet milletvekilleri olduğuna işaret etti.

Özdenefe, herhangi bir bakanın Genel Kurul’a gelmemesi halinde Meclis Kürsüsü’nden inmeyeceğini söyledi, o sırada sadece Başbakan Ersan Saner Genel Kurul’a girdi.

Muhalefet Milletvekilleri, tepkilerini Başbakan Saner’e gösterdi.