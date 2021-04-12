Başbakan Ersan Saner: “Vakalarda artış sürerse, cumartesi de kapanabilir”

Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanı’nın geçtiğimiz hafta için vaka artışına bağlı olarak pazar günleri gibi cumartesi günlerinde de tam kapanma önerdiğini, vaka artışının devam etmesi durumunda bunun gündeme gelebileceğini belirtti.

Saner, Meclis Genel Kurulu’nda ‘ara seçim- erken seçim’ sorularına eleştirilerine yanıt verirken, bu salgın koşullarında 1 milletvekili için ara seçime gidilmesinin doğru olmadığı görüşünü belirtti, kurulacak ad- hoc komitede ilgili seçim yasalarının ve seçim tarihinin şekillenebileceği görüşünü belirtti.

“Sağlık koşulları sağlanırsa geçişlerle ilgili adım atılabilir”

Başbakan Ersan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu görüşleri doğrultusunda, uygun koşullarda geçişlerle ilgili adım atılabileceğini ifade etti. ‘Önce sağlık’ dediklerini belirten Saner, sağlık koşulları gerçekleştirdiği takdirde gerekli adımları da atabileceklerini belirtti.

Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gelip Meclis’e bilgi vermesi düşüncesinin olduğunu ve 5+1’den önce de bunun gerçekleşeceği temennisini belirtti.

Aşı konusunun dünyada çok hassas olduğunu belirten Başbakan Saner, güneye göre bizim aşıya çok daha kolay ulaştığımızı söyledi.

Erken seçimle ilgili görüşmelerini sürdürdüklerini ifade eden Saner, erken seçim bütün partileri ilgilendirdiği için bir ad-hoc komite önerilerinin olacağını kaydetti.

1 yıl içerisinde gerçekleşecek erken seçim nedeniyle ara seçimin gerçekleşmeyeceğini ifade eden Saner, 1 milletvekili seçmen için 10 milyon TL’lik bir harcama yapılmasının yanlışlığına işaret etti. Erken seçim tarihinin oluşturulacak ad- hoc komitede belirlenmesi düşüncesini yineleyen Başbakan Saner, vakalarda artış olursa Cumartesi günlerinin de pazarlar gibi kapanmasının gündeme geleceğini de belirtti. Başbakan Saner bunun geçtiğimiz hafta için Sağlık Bakanı’nca önerildiğini, vaka artışının devamı durumunda bu yönde bir karar da alınabileceğinin sinyalini verdi.

Başbakan Saner, bu salgın koşullarında 1 milletvekili için ara seçime gidilmesinin doğru olmadığı görüşünü belirtti. Saner, kurulacak ad- hoc komitede ilgili seçim yasalarının ve seçim tarihinin şekillenebileceği görüşünü belirtti.