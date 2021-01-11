Erhürman: “Duvara doğru free wheel’de gidersiniz”

“Tatar bu işi kendisinin yönetebileceğini zannediyor… Hiçbir şekilde mümkün değil”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, seçim sürecinde, siyasi parti başkanlarının da olacağı bir ‘Ulusal Danışma Konseyi’ kuracağı taahhüdünü hatırlatan Erhürman, Tatar’ın Meclis’i halen bilgilendirmemesini eleştirdi

“Belli ki yeni bir yönetsel zihniyetle karşı karşıyayız” diyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı döneminde Meclis’i bilgilendirilmediği yönünde eleştirildiğini anımsattı.

Şubat ayıda 5+1 konferansın toplanmasının gündemde olduğuna işaret eden Erhürman, Tatar’ın da bu toplantıyı çok istediği söylemleri olduğuna da değindi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, seçim sürecinde, siyasi parti başkanlarının da olacağı bir ‘Ulusal Danışma Konseyi’ kuracağı taahhüdünü de hatırlatan Erhürman, Lute’la da görüşülmesine karşın halen Meclis’i bilgilendirmemesini eleştirdi.

Maraş, Ercan’la ilgili öneriler olduğunu basından takip ettiklerini de ifade eden Erhürman, “Bir usta bir memleket… Tamamen kendisi bu işi yönetebileceğini zannediyor. Bu hiçbir şekilde mümkün değil” dedi.

“Susup oturacağımız sanılıyorsa, büyük bir yanılsama yaşanıyor” diyen Erhürman, bu konuşmanın bir uyarı olarak alınmasını istedi. CTP’nin kapsamlı çözümde ısrarcı olduğuna vurgu yapan Erhürman, kapsamlı çözümden yana olanların liderliklerde olmamasına karşın hiç olmazsa güven yaratıcı önlemlerle parça parça çözüme gitmek için çalışacağına dikkat çekti.

Komite Başkanı’ndan ‘şaşırtan’ açıklama…

İktidarın Maliye, Bütçe, Plan Komitesi Başkanlığı’na getirdiği milletvekilinin, bütçe açılışında, ‘Ekonomiyi plansız yönetme tercihi yaptınız, bu da başıboş ekonomi modeli oluşturdu, bu da ülkemizi tarihi çöküşe götürmüştür” açıklaması yaptığına işaret eden Erhürman, “Biz daha bu kadar büyüğünü söylemedik…” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Duvara doğru free wheell’de gidersiniz… duvar yıkılmazsa toslayacaksınız” dedi, şaşkınlığını belirtti.