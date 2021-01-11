Başbakan Ersan Saner’den HP’ye: “Eksik ödemeler birlikte olduğumuz dönemden…”

Kıbrıs’ın güneyinin kapandığına işaret eden Başbakan Ersan Saner, bizde de kapanmayı isteyen önemli bir kesim olduğunu ifade etti.

Bakanlar Kurulu olarak Covid-19’un bulaşıcı hastalık olarak ilanının geri almadıkça kararların da Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nca verileceğine işaret eden Saner, ‘Kurul ne derse odur’ dedi.

‘Güney tamamen kapanmışken, kuzeyi güneye nasıl açarız’ talebinin takdirini halka bıraktığını söyleyen Saner, güneyde çalışanların karantinayı da reddettiklerini açıkladı, “Öneriniz nedir, siz söyleyin” diye eleştirenlere sordu.

Konuyu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile görüşeceğini ve bunu da çalışanlara ilettiğini söyleyen Saner, çalışanların önceki açılımı reddettiğini yineledi.

Öğrenci getirilmesi için çok ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Başbakan Saner, yerel bulaşın çok alt limitlerde kalması için çalıştıklarının da altını çizdi. Öğrencilerin karantina sürecini tamamlayıp okullarında öğrenim görmelerini öngörüldüğünü kaydetti.

Başbakan Saner, Kamu Hizmeti Komisyonu ile yapılan istişareler çerçevesinde hem öğretmen, hem de hemşire sınavlarının 17 Ocak itibarıyla yapılacağını açıkladı.

Eksik kalan katkılarla ilgili soruların HP’den gelmesini yadırgadığını söyleyen Saner, “Ödenmeyen dönemler, birlikte olduğumuz dönemlere ait. Bu hafta onlar da ödenecek” dedi, eksik ödemelerin de yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı seçiminden önce taahhüt edilenlerin yerine getirileceğini de savunan Saner, Cumhurbaşkanı Tatar’ı aradığını ancak ulaşamadığını ancak taahhütlerinden geri adım atacağını da düşünmediğini belirtti.

Aşılarla ilgili farklı görüşleri de değerlendirip karar üreteceklerini söyleyen Başbakan Ersan Saner, yetkilinin de Sağlık Bakanlığı olduğunu kaydetti. Saner, “Endişe etmeyin, gerekli her türlü tedbir alınacaktır” şeklinde konuştu.