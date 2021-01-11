3 saat gecikmeli Meclis

Meclis Başkanlığı seçiminin de yapılması ve saat 10:00’nda başlaması beklenen Cumhuriyet Meclisi toplantısı, saat 13:00’te başladı.

Genel Kurul’da ilk olarak Başkanlık Divanı’nın yeniden oluşumuna ilişkin karar Genel Kurul’un bilgisine getirildi.

Buna göre Başkanlık Divanı 1 Başkan, 1 Yardımcısı, 1 idari amiri ve 3 divan katibinden olmak üzere toplam 6 üyeden oluşacak; gruplara düşecek temsiliyet ise şöyle: UBP; 1 başkan 2 katip, CTP; 1 Başkan yardımcısı 1 katip, HP; 1 idare amiri.

Özyiğit: “Saat 1, nedir yaptığınız? Halka, Meclis’e bu kadar saygısızlık olmaz”

“Saat 1, nedir yaptığınız? Bu kadar halka, Meclis’e saygısızlık olmaz” diyen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Hükümet’in Meclis’i bu kadar geç açmasını eleştirdi.

Kıbrıs’ın güneyinde genel bir kapanma olsa da inşaatların açık olduğuna işaret eden, kuzeyde de herhangi bir kapanmanın söz konusu olmadığını belirten Özyiğit, haliyle güneyde çalışanların gitmek istediklerini belirtti.

Devlet olarak bu çalışanların güneye gidemedikleri sürece destelenemediğine işaret eden Özyiğit, “Şimdi ne yapıyorsunuz? Bu insanlar yine buradaydılar, yetkililer bizden inşaatların çalıştığına ilişkin yazı istiyor, gitmeden nasıl yazı alacağız diyorlar” dedi, bir çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.

“Ne tedbir alıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz” diye soran Özyiğit, güneyde çalışanların kapılarda PCR yapılması taleplerini de iletti.

Yerel bulaşın aşağıya çekilmesi için ne tür tedbir alındığını da soran Cemal Özyiğit, insanların sağlığını riske atmadan her yerin açık kalmasının herkesin arzusu olduğuna değindi, ancak gerekirse bir takım önlemlerin alınması gerektiği görüşünü belirtti.

Manavoğlu’ndan UBP’ye:

“Birileri çıkacak size doğru yola girmeyi öğretecek”

HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ‘pandemi’ye sığınılarak eski usul partizanlıkların sürdürülmeye çalışıldığını ve kamu sınavlarının ertelendiğini belirtti, UBP’ye sert çıktı: “Eski alışkanlıklarınızdan vazgeçin artık, sizden yok ama bu ülkeden benim halen ümidim var…”

HP adına söz alan Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, özel sektör çalışanlarına 1500 TL’lerin halen verilmediğine işaret etti.

“Vatandaş şu anda çok kötü durumda, daha fazla bekleyecek sabrı da kalmamıştır” diyen Manavoğlu, bir an önce bu sorunun çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“İlle partizanca hareket etmek için pandemiye mi sığınacaksınız” diye soran Manavoğlu, hemşire ve öğretmen sınavları gibi münhallerin Kamu Hizmeti Komisyonu’na erteletildiğine vurgu yaptı.

“Eski alışkanlıklarınızdan vazgeçin artık, sizden yok ama bu ülkeden benim halen ümidim var” diyen Manavoğlu şöyle konuştu:

“Birileri çıkacak size doğru yola girmeyi öğretecek. Devletim devletim diyerek… sizin gibi devletin bütün imkanlarını har vurup harman savurup devletim demem ben, ben gerçek vatanseverim”

Manavoğlu, ‘Hakaret ediyorsun” diyen Hasan Taçoy’a da, “Hakaret olarak alsaydınız, ders de alırdınız” şeklinde yanıt verdi.

Denetim, denetim denmesine karşın yeterli denetim yapılmadığına da vurgu yapan Gülşah Sanver Manavoğlu, PCR kuyruklarını, bazı devlet dairelerinin önünde oluşan kalabalıkları örnek gösterdi.