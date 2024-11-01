CTP Gençlik Örgütü ile Sol Gençlik heyetleri bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü ile Sol Gençlik heyetleri, gençlerin rolünü güçlendirmek ve Kıbrıs’ta çözüm ile barış arayışlarını desteklemek amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, iki örgütün birlikte düzenleyebileceği ortak etkinliklerin yanı sıra, gençlerin seslerinin daha güçlü bir şekilde duyurulmasına yönelik stratejiler ele alındı.

Görüşmede, gençlerin sosyal ve siyasi alanda daha aktif bir rol üstlenmesinin önemine vurgu yapılarak, Kıbrıs’ın geleceği için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Her iki örgüt, çözüm sürecine katkı sağlama ve toplumda barışçıl bir kültür oluşturma konusunda ortak bir çaba göstermeye yönelik kararlılıklarını ifade etti.

Görüşmeye CTP Gençlik Örgütü’nü temsilen Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Deniz Kim ve Sivil Toplum ve Emek Sekreteri Berkan Bengihan, Dış İlişkiler Sekreteri Berke Dağlı, Çevre Sekreteri Deniz Miralay, Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Çağın Nevruz Özsoy; Sol Gençlik’i temsilen Gençlik Sekreteri Raif Kanlıoğlu ve Basın Yayın ve propaganda Sekreteri Lema Gözay ve Örgüt Meclis Üyesi Beste Su Özarın katıldı.