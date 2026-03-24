CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi’nden Kalkanlı Yaşam Evi’ne ziyaret

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi, Ramazan Bayramı ve Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti. Ziyarette yaşlılarla sohbet edilerek bayramları kutlandı, çikolata ve kolonya ikramında bulunuldu.

CTP Gençlik Örgütü üyeleri ayrıca yaşam evinde kalanların ihtiyaçlarını dinleyerek dayanışma ve saygı mesajı verdi. Ziyarete, Güzelyurt Gençlik Örgütü Başkanı Mustafa Özgören, İlçe Sekreteri Gülcan Güneysu ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Kısaoğlu, Hüseyin Kısaoğlu, Melcen Karabenli ile Irmak Beydilli katıldı.