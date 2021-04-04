CTP, ‘Belediyecilik Vizyon Çalıştayı’ düzenliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi, merkez ve kırsal belediyelerinde yerel yönetim vizyonunu belirlemek üzere çalışmalara başladı. Geleneğinde sivil toplum örgütleri ile birlikte yönetim anlayışı bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi, sizleri Beledı̇yecı̇lı̇k Vı̇zyon Çalıştayı’na katılmaya davet ediyor. Merkez ve kırsal belediyelerden sivil toplum örgütlerinin beklentileri üzerine yapılacak sunumlar, çalıştay sonrasında bildiri haline getirilip CTP Yerel Yönetimler Manifestosu’nun temelini oluşturacaktır. Sunumlar 5-9 Nisan 2021 tarihleri arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi resmi Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.

5 Nisan 2021 Pazartesi, 17.00, Açılış

CTP Genel Başkanı Tufan ERHÜRMAN

Yerel Yönetimler Sekreteri MYK Üyesi Muhittin T. ÖZSAĞLAM

6 Nisan 2021 Salı, 17.00, Teknik Konular

Moderatör : Onur OLGUNER

KTMMOB Mimarlar Odası

KTMMOB Şehir Plancıları Odası

KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası

KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası

KTMMOB Yer Bilim Mühendisleri Odası

10 Dakika Ara

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği

Yeşil Barış Hareketi

Biyologlar Derneği

Trafik Kazalarını Önleme Derneği

7 Nisan 2021 Çarşamba, 17.00, Sosyal Konular

Moderatör: Feriha TEL

İnsan Hakları Vakfı

KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu

Evrensel Hasta Hakları Derneği Mülteci Hakları Derneği

Kuir Kıbrıs Derneği

10 Dakika Ara

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği

Altın Patiler Derneği

8 Nisan 2021 Perşembe, 17.00, Ekonomik Konular

Moderatör: Birol KARAMAN

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği

10 Dakika Ara

Belediye Emekçileri Sendikası

Dev-İş

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği

Balıkçılar Birliği

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği

9 Nisan 2021 Cuma, 17.00, Kültür, Sanat ve Eğitim

Moderatör: Fatma MİRALAY

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları

Güney Mesarya Halk Tiyatrosu

YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi

DAÜ Kültürel Miras Araştırma Merkezi

10 Dakika Ara

ARUCAD Kültür Sanat Birimi

HASDER

DAÜ-SEN

KTÖS

EMAA