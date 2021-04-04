CTP, ‘Belediyecilik Vizyon Çalıştayı’ düzenliyor
Cumhuriyetçi Türk Partisi, merkez ve kırsal belediyelerinde yerel yönetim vizyonunu belirlemek üzere çalışmalara başladı
Cumhuriyetçi Türk Partisi, merkez ve kırsal belediyelerinde yerel yönetim vizyonunu belirlemek üzere çalışmalara başladı. Geleneğinde sivil toplum örgütleri ile birlikte yönetim anlayışı bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi, sizleri Beledı̇yecı̇lı̇k Vı̇zyon Çalıştayı’na katılmaya davet ediyor. Merkez ve kırsal belediyelerden sivil toplum örgütlerinin beklentileri üzerine yapılacak sunumlar, çalıştay sonrasında bildiri haline getirilip CTP Yerel Yönetimler Manifestosu’nun temelini oluşturacaktır. Sunumlar 5-9 Nisan 2021 tarihleri arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi resmi Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.
5 Nisan 2021 Pazartesi, 17.00, Açılış
CTP Genel Başkanı Tufan ERHÜRMAN
Yerel Yönetimler Sekreteri MYK Üyesi Muhittin T. ÖZSAĞLAM
6 Nisan 2021 Salı, 17.00, Teknik Konular
Moderatör : Onur OLGUNER
KTMMOB Mimarlar Odası
KTMMOB Şehir Plancıları Odası
KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası
KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası
KTMMOB Yer Bilim Mühendisleri Odası
10 Dakika Ara
Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği
Yeşil Barış Hareketi
Biyologlar Derneği
Trafik Kazalarını Önleme Derneği
7 Nisan 2021 Çarşamba, 17.00, Sosyal Konular
Moderatör: Feriha TEL
İnsan Hakları Vakfı
KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu
Evrensel Hasta Hakları Derneği Mülteci Hakları Derneği
Kuir Kıbrıs Derneği
10 Dakika Ara
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
Altın Patiler Derneği
8 Nisan 2021 Perşembe, 17.00, Ekonomik Konular
Moderatör: Birol KARAMAN
Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği
Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği
10 Dakika Ara
Belediye Emekçileri Sendikası
Dev-İş
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği
Balıkçılar Birliği
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği
9 Nisan 2021 Cuma, 17.00, Kültür, Sanat ve Eğitim
Moderatör: Fatma MİRALAY
Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları
Güney Mesarya Halk Tiyatrosu
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi
DAÜ Kültürel Miras Araştırma Merkezi
10 Dakika Ara
ARUCAD Kültür Sanat Birimi
HASDER
DAÜ-SEN
KTÖS
EMAA