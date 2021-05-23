CTP: “Adalı cinayetiyle ilgili soruşturmanın yeniden açılmasını talep ediyoruz!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi, 6 Temmuz 1996 tarihinde evinin önünde vurularak öldürülen, Yenidüzen Gazetesi yazarı Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili yeni iddiaların ortaya çıkmasının oldukça önemli olduğuna işaret etti, cinayet ile ilgili soruşturmanın Polis Genel Müdürlüğü tarafından süratle ve yeniden açılmasını, ilgili iddiaların değerlendirilmesini ve soruşturmanın tamamlanmasını talep etti.

CTP, soruşturmanın yeniden açılıp sonuçlandırılması konusunda sorumlulukları bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Ersan Saner Başbakanlığındaki Azınlık Hükümeti’ni de göreve davet etti, CTP olarak konunun yakın takipçisi olacaklarının altını çizdi.

CTP’den yapılan açıklama şöyle:

“Soruşturma süratle ve yeniden açılmalı”

“6 Temmuz 1996 tarihinde evinin önünde vurularak öldürülen, Yenidüzen Gazetesi yazarı Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili basında yeni iddiaların ortaya çıkmış olması oldukça önemlidir. Kutlu Adalı, sorgulayıcı, eleştirel yaklaşımı ile Kıbrıslı Türklerin huzur ve refahını savunan, sürekli olarak haysiyetli bir yaşamı gündeme getirmekte, Türkiye ile Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişkilerin eşitlik çerçevesinde, saygı ve sevgi temelinde gelişmesi gerektiğini vurgulamaktaydı. Olayların üzerine giderek, her türlü kirli iş veya ilişkinin açığa çıkması gerektiğini aydın tavrı göstererek hayatı boyunca savundu.

Bahse konu dönemde, Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleştirilen polis soruşturmasının ileriye götürülmemesi üzerine, cinayeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götüren sevgili eşi İlkay Adalı davayı kazanmış ve 31 Mart 2005'te mahkeme, cinayet hakkında yeterli ve inandırıcı araştırma yapılmadığı gerekçesi ile ilgili devlet olarak Türkiye’ye mahkumiyet kararı vermişti. Bugün basında çıkan haberler, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili dönemin Türkiye Emniyet Genel Müdürü ve ekibini açıkça işaret etmektedir.

CTP olarak, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili soruşturmanın Polis Genel Müdürlüğü tarafından süratle ve yeniden açılmasını, ilgili iddaların değerlendirilmesini ve soruşturmanın tamamlanmasını talep etmekteyiz. Bir siyasi cinayet olan Kutlu Adalı olayı, toplumda derin yaralar açmış bir konudur. Toplumsal güven ve huzurun sağlanması, bu ve benzeri tüm siyasi cinayetlerin üzerine kararlılıkla gitmekten ve sonuçlandırmaktan geçmektedir. Bu soruşturmanın yeniden açılıp sonuçlandırılması konusunda sorumlulukları bulunan Sn. Ersin Tatar ve Ersan Saner Başbakanlığındaki Azınlık Hükümeti’ni göreve davet eder CTP olarak konunun yakın takipçisi olacağımızı bildiririz.”