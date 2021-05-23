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Başsavcılık ve polise çağrı: Adalı dosyası açılsın!

Başsavcılık ve polise çağrı: Adalı dosyası açılsın!

“Organize Suç Örgütü Lideri” olarak hüküm giyen Sedat Peker’in 6 Temmuz’da katledilen Kıbrıslı yazar-araştırmacı Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddiaları gündemi sarstı. Adalı Cinayeti’ne yönelik iddialar sonrası Başsavcılık ve Polis göreve çağrıldı

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Türkiye’de “Organize Suç Örgütü Lideri” olarak hüküm giyen Sedat Peker’in 6 Temmuz’da katledilen Kıbrıslı yazar-araştırmacı Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddiaları gündemi sarstı.

Adalı Cinayeti’ne yönelik iddialar sonrası Başsavcılık ve Polis göreve çağrıldı


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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

“Başsavcılık ve Polis Teşkilatı derhal harekete geçmeli”

Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili iddiaların ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman konunun Meclis’te gündeme getirileceğine dikkati çekti.

Erhürman, sosyal medya paylaşımında, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddiaların ardından Başsavcılık ve Polis Teşkilatı’nın harekete geçmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılık, ülkemizde gerçekleşen ve insan hakları ve demokrasi açısından derin yaralar açan bu cinayete dair tüm iddiaların ciddiyetle değerlendirilmesi konusunda hepimize görev yüklemektedir... Kutlu Adalı cinayetine ilişkin bu iddialardan sonra Başsavcılık ve Polis Teşkilatı derhal yeniden harekete geçmelidir. Konuyu Meclis'te de gündeme getireceğiz.

 

Şahiner: “Adalı cinayeti demokrasi açısından kara bir leke”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, sosyal medya paylaşım sitesinden 1996 yılında katledilen Kutlu Adalı cinayetine yönelik paylaşım yaptı.

Meclis’te 1996 ve 2000 yılında Adalı cinayeti ile ilgili iki kez araştırma komitesi kurulduğunu ve hiçbir sonuç alınmadığına değinen Şahiner, cinayetin kara bir leke olarak tarihe geçtiğine vurgu yaptı.

Şahiner’in paylaşımı şöyle:

“Gazeteci  Kutlu Adalı'nın 1996 yılında haince katledilmesinin üzerinden 25 yıl geçti. Faili meçhul cinayetin aydınlatılması için  Meclis’te 1996 ve 2000 yılında  iki kez araştırma komitesi kurulduğunu ve hiç bir sonuç alınamadığını biliyoruz. İnsan hakları ve demokrasi tarihimiz açısından kara bir leke olan bu cinayetin, Türkiyedeki  siyaset ve derin devletin kirli ilişkisinin bir  parmağı olduğuyla ilgili  gelen bilgi ve itiraflar ışığında aydınlatılması ve Polis  tarafindan gereken araştırmanın yapılması için Mecliste  konunun takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi  olmasın.”

CTP Milletvekili Doğuş Derya: “Yeniden soruşturma açılsın”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, cinayetin araştırılması için yeniden soruşturma açılması gerektiğini ve Meclis’te bir araştırma komitesinin kurulması gerektiğine dikkati çekti. Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Derya’nın ifadeleri şöyle:

” Kutlu Adalı cinayetinin araştırılması için yeniden soruşturma açılması ve mecliste bir araştırma komitesinin kurulması şarttır. Tüm partilerin böylesi bir komitenin kurulmasına destek vermesi demokrasi ve hukuk düzeninin gereğidir diye düşünüyorum.”

Asım Akansoy: “Bilgiler, iddialar, veriler, failler artık ortada”

Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili CTP Milletvekili Asım Akansoy’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ise şöyle:

“Bilgiler, iddialar, veriler, failler artık ortada, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili bugün ifade edilenler, soruşturmanın süratle yeniden açılmasını ve sonuçlandırılmasını gerektirmektedir. Polis Genel Müdürlüğü, bu durum karşısında hemen harekete geçmeli ve gerekeni yapmalıdır!.”

 

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