CTP, 59 Milyon Euro'yu yargıya taşıdı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), UBP-DP-YDP hükümeti tarafından hukuka ve kamu yararına aykırı bir şekilde T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited’e 59 Milyon Euro ödeme yapılmasını öngören ve KKTC mahkemelerini devre dışı bırakmak amacı ile imzalanan “KKTC Ercan Havaalanı İşletme Haklarının Devredilmesine ilişkin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesine Ek Sözleşme No:5’i iptal edilmesi talebi ile Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

Hükümetin bu sözleşme ile 27 ay 9 gün sürdüğü iddia edilen pandemi nedeni ile havalimanı işletmecisinin zarara uğradığı ve bu dönemin işletme süresine eklenmesi yerine bu sürenin 59 Milyon Euro yani yaklaşık 1,8 Milyar TL’ye satın alındığı iddiası ileri sürülmüştü.

CTP, “59 Milyon Euro Kaç Okul Eder?”, “Bu Parayla Ne Kadar Uzun Güvenli Yol Yapılabilir?”, “59 Milyon Euro’ya kaç hastaya ilaç alınabilir, kaç hastane eder” sorularını da sorarak bir farkındalık kampanyası başlatmıştı.