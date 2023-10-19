CTP, 27 Ekim akşamı sokaktaki eylemlilik sürecini başlatıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yeni döneme dair eylem planını açıklamak üzere Lefkoşa’daki Paradise Park’ta basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ocak 2022’deki genel seçimlerden bu yana Kıbrıs Türk halkının hem yoksullaştırıldığını, hem yoklaşmaya, hem de göçe sürüklendiğini söyledi.

Ocak 2022’den bu yana yaşanan yolsuzluk, ekonomik ve kültürel sorunlarla ilgili yaşananları anımsatan Erhürman, CTP’nin son seçimlerden birinci çıkan parti olduğunu anımsattı, halktan gelen “sokak” ile ilgili eleştirileri dikkate alıp yetkili organlarla görüştüklerini ve özeleştiriler yaptıklarını ifade etti.

Erhürman, bu kapsamda 27 Ekim Cuma akşamı bir yürüyüşle sokaktaki eylemlilik sürecini başlatma kararı aldıklarını belirtti.

Erhürman, bu sürecin 27 Ekim akşamı bitmeyeceğini, hükümet gidene kadar devam edeceğini ifade etti.

Erhürman, söz konusu yürüyüşe ilişkin sadece organizasyona soyunduklarını, tüm sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, ekonomik örgütlerle eyleme ilişkin görüşmelerini sürdürdüklerini belirtti.

“CTP yarın sabah itibariyle seçime hazır”

Basın toplantısında soruları da yanıtlayan CTP Genle Başkanı Tufan Erhürman, erken seçime ilişkin soru üzerine verdiği yanıtta; partinin yarın sabah itibariyle bir seçime hazır olduğunu söyledi.

CTP’nin 4 ay önce gerçekleşen son seçimlerdne birinci parti olarak çıktığını ifade eden Erhürman, yakın zamanda CTP’nin atacağı adımlar, yapacağı işler konusunda bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Seçimler için normal sürenin 2027 olduğunu anımsatan Erhürman, “Şu anda 2024 yılına girmeye hazırlanıyoruz. 1 buçuk yılda bu ülkeye verilen hasarın 3 yıl daha devam etmesine aklımızı yormak istemiyoruz. Bizim endişemiz, 5 sene sonra bu ülkede çok ciddi bir olumsuz dönüşümün hayatımızın parçası olacağı yönünde” dedi.

“TC’ye alınmayan Kıbrıslı Türklerle ilgili Mecliste araştırma komitesi kurulması için öneri sunacağız”

Türkiye’ye alınmayan Kıbrıslı Türklerle ilgili soru üzerine konuşan Erhürman, “Mecliste araştırma komitesi kurulması adına Pazartesi günü öneri sunuyoruz” dedi.

Erhürman, yürütmede bulunan ve “Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu” söyleyenlerin, bu kapsamda yetkililerle görüşerek çözmesi gereken bir sorun olduğunu ifade ederek, “Çeşitli defalar girişimler yapılması yönünde çağrılar yaptık ama adım atılmadı. Biz de Pazartesi günü Meclise bir önerge vererek bu iletişimin birlikte kurulmasını sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.