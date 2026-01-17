CSO yeni yıla Rossini, Doppler ve Schubert’in eserleriyle merhaba dedi

Murat OBENLER

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2026 yılının ilk konserini 15 ve 16 Ocak’ta sırasıyla Gazimağusa ve Lefkoşa’da verdi. Alessandro Cedrone’nin şef, Umut Can Ünal’ın flüt ve Gizem Meriç Kılıç’ın flütte yer aldığı Ocak Konserleri olarak sunulduğu gecede G.Rossini,A.F. Doppler ve F.Schubert’in eserleri icra edildi.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğu, KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşen konserler 15 Ocak Perşembe saat 20.00’de Gazimağusa RRDKKS’de ve 16 Ocak Cuma saat 20.00’de Lefkoşa Cumhurbaşkanlığı “Mavi Salon”da yer aldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserlerin Lefkoşa ayağına Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman da katılarak CSO’yu yılın ilk konser programında yalnız bırakmadı.

G.Rossini’nin Bay Bruskino Uvertürü, A.F. Doppler’in 2 Flüt için Konçerto, re minör ve F.Schubert’in Senfoni No.5 parçalarının icra edildiği gecede Umut Can Ünal ve Gizem Meriç Kılıç ile şef Alessandro Cedrone’ye Cumhurbaşkanlığı adına birer çiçek de takdim edildi.