Hangi parti, kaç milletvekili çıkartacak?

Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamento seçimlerinde sandıkların yüzde 77’s, açıldı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan resmi olmayan sonuçlara göre DİSİ birinci, AKEL ikinci, ELAM ise üçüncü sırada yer alıyor.

Ancak DİKO’nun oy oranı, ELAM ile çok yakın, bu nedenle üçüncülük yarışı sürüyor.

Mevcut sonuçlara göre DİSİ 17, AKEL 15, ELAM ile DİKO 8, ALMA ve Doğrudan Demokrasi Partisi 4’er milletvekili çıkartacak.

Sandıkların yüzde 77’sine göre partilerin çıkartacağı milletvekili sayıları şöyle:

DİSİ: 27,1 - 17

AKEL: 21,5 - 15

ELAM: 11,1% -8

DİKO: 10% - 8

ALMA: 6,3% - 4

Doğrudan Demokrasi Partisi: %5,5 – 4