Güneydeki parlamento seçimleri: Sandıklar kapandı, çıkış anketi sonuçları açıklandı!

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi, "exit pool" olarak bilinen çıkış anketleri yayınlandı.

Çıkış anketlerine göre DİSİ yeni parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti olacak gibi görünüyor.

İkinci sırada ise AKEL bulunuyor.

Öte yandan aşırı sağcı ELAM çıkış anketlerine göre üçüncü sırada.

Dördüncü sırada DİKO yer alırken, sosyal medya fenomeni Fidias Panayiotou liderliğindeki Doğrudan Demokrasi Partisi ise ilk kez seçimlere girmesine karşın beşinci sırada.

Eski baş denetçi Odysseas Michaelides'in ALMA partisi de ilk kez seçimlere katılarak en fazla oyu alan altıncı parti oldu.

İşte çıkış anketi sonuçları:

DİSİ - %22,5 - %25,5

AKEL - 21 - 24%

ELAM - %10,5 - %12,5

DİKO - %8 - %10

Doğrudan Demokrasi Partisi - %5,5 - %7,5

ALMA- 4.5 - 5.5%

VOLT - %3 - %4

EDEK - %3 - %4

Ekologlar Hareketi - %2 - %3

DİPA - %2 - %3