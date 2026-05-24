“Demokrasi ve barış kazanırsa tüm bölge kazanır”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, hem Türkiye’deki siyasi gelişmeleri hem de Kıbrıs Cumhuriyeti ‘ndeki seçim sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, demokrasi, hukuk devleti ve barış vurgusu yaptı.

Solyalı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik baskı ve tehditlere tepki gösterirken, Kıbrıs’ın güneyindeki seçimlerin de Kıbrıs’ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, yaptığı açıklamada “Bir gözümüz Türkiye’de, bir gözümüz Güney Kıbrıs’ta…” ifadelerini kullanarak, iki coğrafyada yaşanan gelişmelerin Kıbrıs’ı doğrudan etkilediğini söyledi.

Türkiye’de kardeş parti olarak nitelediği Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yoğun siyasi baskı ve şiddet tehdidi altında bırakıldığına işaret eden Solyalı, “Parti binasında plastik mermi, biber gazı ve şiddet kullanmak ve bunun gerçekleşmesine alet olmak akla sığan şeyler değildir. Bunu kabul etmek de mümkün değil” dedi.

Demokrasi kültürüne, siyasal meşruiyete ve parti üyelerinin iradesine zarar verecek her türlü girişimin karşısında olunması gerektiğini belirten Solyalı, CHP’ye gönül verenlerin ve demokratik kamuoyunun süreci sağduyu ve demokrasi bilinciyle aşacağına inandığını kaydetti.

Solyalı, “Bu gelen ne ilk ne de son baskı olacak ama geçmiş Genel Başkanlarından birinden Kemal Kılıçdaroğlu’ndan veya onun aracılığıyla gelmesi çok can yakıcı” ifadelerini kullandı.

Dayanışma duygularını başta Özgür Özel olmak üzere tüm demokratik kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Solyalı, Kıbrıs’ Cumhuriyeti’ndeki seçimlerin de yalnızca Kıbrıs’ın iç siyaseti açısından değil, Kıbrıs’ın geleceği, bölgesel istikrar, ekonomi, demokrasi ve barış perspektifi açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Her iki coğrafyada da demokratik iradenin, barış mücadelesinin ve diyalog kültürünün üstün gelmesini temenni ettiklerini ifade eden Solyalı, “Türkiye’de demokrasi ve barışın kazanması; Kıbrıs’ı ve tüm coğrafyamızı olumlu etkileyecektir. Güney Kıbrıs’ta demokrasi ve barışın güçlenmesi ise; Kıbrıs’ı, Türkiye’yi ve bölgemizin tamamını daha istikrarlı ve umutlu bir geleceğe taşıyacaktır” dedi.