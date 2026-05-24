“CHP’nin gerçek üye iradesi en kısa sürede tecelli etmeli”

CTP Milletvekili Ongun Talat, Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Talat, Türkiye’de demokrasinin, hukuk devletinin ve çoğulcu siyasal yaşamın korunarak güçlenmesinin hem Türkiye halkı hem de Kıbrıslı Türkler açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Talat açıklamasında, başka bir ülkenin iç siyasetine müdahale edilmesini doğru bulmadıklarını ifade ederek, “Bizler başka bir ülkenin siyasetçileri olarak, kendi içişlerimize müdahale edilmesini asla kabul edilebilir bulmadığımız gibi, Türkiye’nin iç siyasi meselelerine de karışmamayı ilkesel olarak önemli buluruz” dedi.

Bugün yaşananların, Türkiye’de demokratik süreçlerin işleyişi açısından ciddi kaygılar yarattığını söyleyen Talat, “Uzun süredir ‘en azından sandık kuruluyor’ denilerek tarif edilen rekabetçi otoriter yapının daha da ileri bir aşamaya taşındığı yönündeki değerlendirmeler maalesef güçleniyor” ifadelerini kullandı.

Talat, “Umarım bu derinleşen demokrasi bunalımı daha da kötü bir noktaya taşınmadan kısa süre içerisinde son bulur. Doğru olan yaşanır ve Türkiye siyasal yaşamının en önemli aktörlerinden CHP'nin gerçek üye iradesi en kısa sürede tecelli ederek sorun aşılır” dedi.

Açıklamasının sonunda Talat, “Hepimize ve herkese iyi gelecek demokratik bir Türkiye için, en içten dayanışma dileklerimizle...” ifadelerine yer verdi.