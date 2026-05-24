“Özgür Özel ‘makbul siyasetçi’ olmayı reddetti, tüm demokratik güçler bu mücadeleye destek olmalı”

Ankara'da mahkeme kararıyla CHP Genel Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen polis müdahalesine Kıbrıs’ın kuzeyinden bir tepki de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy’dan geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akansoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ortaya koyduğu kararlı duruşa ve siyaset anlayışına destek belirtti.

Akansoy, Türkiye ve bölgedeki sorunların çözümünün ancak demokrasiyle mümkün olabileceğini vurguladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Özgür Özel, kendisine çizilen sınırlar içinde siyaset yapmayı —kendi deyimiyle— “makbul siyasetçi” olmayı reddetti.

Bu kararlı duruş, demokrasi mücadelesini umut verici kıldı. Yüzünü koltuğa değil sokağa, halka dönerek yeni bir siyaset anlayışı inşa etti. Bu yol; demokrasiyi ve hukuku üstün kılmanın yoludur. Biat etmedi, siyaseti demokratik kurallara göre oynadı ve bu sayede toplumsal fark yarattı. “Ben değil biz” dediği için mücadelesi hem meşruiyet kazanıyor hem de canlılığını koruyor — bu nedenle takdiri hak ediyor.

Tüm demokratik güçler, bu anlamda verilen mücadeleye destek olmalıdır. Şunu unutmayalım: Demokrasi olmadan ne Türkiye’nin ne de bölgenin hiçbir sorunu çözüme kavuşamaz."