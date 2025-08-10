Creditwest Bank'ın gençlere yönelik staj programları başarıyla tamamlandı

Creditwest Bank'ın her yıl düzenlediği ve bu yıl 12'ncisi gerçekleşen "Kendimi Denemek İstiyorum" ve "Software Genius" staj programına katılan gençlere sertifikaları verildi. Üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara yönelik bu programlar, gençlerin kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarına destek olmayı hedefliyor.

Programları tamamlayan 21 stajyere sertifikaları, Creditwest Bank Genel Müdürlük binasında düzenlenen törenle takdim edildi. Törene Genel Müdür Mazher Zaheer, Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, Mali Kontrol ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Suphi Çıldır, Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Kaya katıldı. Yöneticiler, gençlerle sohbet ederek program süresince edindikleri deneyimler hakkında bilgi aldı.

Gençlere hem teorik hem pratik eğitim fırsatı

Creditwest Bank İnsan Kaynakları Müdürü Bilge Alsancak, gençlere sunulan destekle ilgili detaylı bilgiler verdi. "Kendimi Denemek İstiyorum" programının 30 gün sürdüğünü belirten Alsancak, bu programda gençlerin, oryantasyon ve temel bankacılık eğitimlerine katılma, bölümlerin iş akışları ile ilgili tanıtımları dinleme, şube ve genel müdürlük bölümlerinde pratik çalışma imkanları bulduğunu söyledi.

"Software Genius" programı ise yazılımcı gençlere yönelik özel bir program olarak öne çıkıyor. 60 gün süren program boyunca gençlerin, SDCL (Software Development Life Cycle) aşamalarını içeren yazılım projelerinde deneyim kazandığını ifade eden Alsancak, programın sonunda gençlerin kendi yazdıkları bir ürünle profesyonel hayata bir adım önde başlamalarını amaçladıklarını belirtti.

Gençlere yatırım, geleceğe yatırım

Creditwest Bank'ın gençlere verdiği önemi vurgulayan İnsan Kaynakları Müdürü Bilge Alsancak, staj programlarının öğrencilerin teorik bilgilerini sahada deneyimlemesine olanak tanıdığını söyledi. Bu sayede gençlerin iş hayatını daha yakından tanıdığını ve gelecekteki kariyerlerine daha hazırlıklı başladığını belirtti. Alsancak, bugüne kadar kendi bünyelerinde staj yapan 20 kişiye istihdam sağladıklarını da sözlerine ekledi.