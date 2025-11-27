Creditwest Bank yönetici aday havuzunda 2025 yılının son eğitimi tamamlandı

Creditwest Bank, çalışanlarının sürekli gelişimine verdiği önem doğrultusunda, 2025 yılı Yönetici Aday Havuzu programının beşinci ve son eğitim modülünü başarıyla tamamladı. Yönetici Aday Havuzunda yer alan çalışanlar ve yöneticilerden oluşan 22 kişilik ekip için düzenlenen bu modül, Türkiye'nin önde gelen eğitim firmalarından Nar Eğitim ve Danışmanlık iş birliğiyle geçtiğimiz hafta sonu Grand Pasha Otel’de gerçekleştirildi. Eğitimi Nar Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nden Leman Yavuz verdi.

Koçluk becerilerinin deneyimlendiği kapsamlı bir eğitim

Bu modülde katılımcılar, koçluğun mentorluktan farkı, Hayat Çemberi uygulaması, kurumsal koçluğun rolü ve satış koçluğunun özellikleri gibi temel konularla koçluk yaklaşımını derinlemesine inceleme fırsatı buldu. Eğitim boyunca koçun sahip olması gereken beceriler, etkili soru sorma, aktif dinleme, yeniden çerçeveleme, netleştirme ve aksiyon planlama gibi koçluk sürecinin ana unsurları ele alındı. Uygulama bölümünde ise koçluk görüşmesinin tüm aşamaları GROW modeli ve Sor–Söyle yaklaşımı üzerinden işlendi; vaka çalışmalarıyla katılımcıların bu becerileri gerçek durumlarda deneyimlemeleri sağlandı.

Creditwest bank’tan sürdürülebilir gelişime kesintisiz destek

Creditwest Bank, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini stratejik bir öncelik olarak ele almayı sürdürüyor. Yönetici Aday Havuzu programının 2025 yılındaki bu son modülüyle birlikte banka, geleceğin liderlerini yetiştirmek üzere kapsamlı eğitim yatırımlarına devam edeceğini bir kez daha vurguladı.