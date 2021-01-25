Cranberries Dance Studio’da bir Pozitif vaka

Cranberries Dance Studio Direktörü Eda Kutruza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eğitmenlerinden Selin İnan’ın testinin bir üyelerinin temasıyla Pozitif olduğunu ve karantinaya alındıklarını açıkladı.

Kendisinin testinin Negatif olduğunu ifade eden Kutruza, tedbir amaçlı karantina otelinde olduğunu belirtti.

Kutruza, bu süre boyunca stüdyosunun hizmet veremeyeceğini ve 18 Ocak Pazartesi’nden itibaren kendileri ile temasta bulunan herkesin test yapmasını rica etti.