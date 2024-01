“Çözümsüzlük, bizden önceki nesillerin bizim ellerimize bıraktığı “saatli bir bomba”dır”

Tünay MERTEKÇİ

Kıbrıs Rum siyasi partisi AKEL’in Gençlik Örgütü EDON Genel Sekreteri Seviros Kulas, “Çözümsüzlük, bizden önceki nesillerin, bizim ellerimize bıraktığı saatli bir bombadır” ifadelerini kullandı. Kıbrıslı Rum gençlerin birinci önceliğinin Kıbrıs sorunu olup olmadığıyla ilgili soruyu, “Gerçek şu ki; ne yazık ki değil” diye yanıtladı. Kulas, Kıbrıslı Rum gençlerin sorunlarının, Kıbrıslı Türk gençlerin sorunlarıyla aynı olduğunun altını çizdi.

“Her faaliyetimiz Kıbrıslı Türk yurttaşlarımıza açıktır”

EDON’un yıl boyunca çeşitli düzeylerde zengin bir etkinlik programı hayata geçirdiğine dikkat çeken Kulas, “Tüm ilçelerin yanı sıra, yurt dışında Kıbrıslı öğrencilerin yüksek öğrenimlerini yaptıkları ülkelerde, çocuklar, lise ve teknik okul öğrencileri, yüksek öğrenim öğrencileri ve çalışan gençler içerisinde, kısacası gençlerin olduğu tüm alanlarda, yerel örgütlerinin olduğu her yerde EDON faaliyet göstermektedir” dedi. Sosyal, siyasi, kültürel içerikli ve her konudan faaliyetlerine her Kıbrıslı Türkün katılabileceğini vurgulayan Kulas, “Her faaliyetimiz Kıbrıslı Türk yurttaşlarımıza açıktır” dedi. Kulas, aynı zamanda somut içerikli iki toplumlu bir dizi faaliyet ve etkinlik de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“İngiliz üslerinin ülkemizi terk etmelerini talep edeceğiz”

Bu yıl 28 Ocak’ta gerçekleştirecekleri EDON'un Troodos Gezisi’nin ayrı bir önemi olduğuna işaret eden Kulas, “Trodos’ta İngiliz üssüne Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler olarak birlikte yapacağımız yürüyüşte İngiliz üslerinin ülkemizi terk etmelerini talep edeceğiz” diye konuştu. “Ardından hep birlikte eğleneceğimiz, iki toplumdan gençlerin arasındaki ilişkilerini birlikte geliştireceğimiz Platanya piknik alanına gideceğiz” diyen Kulas, orada gerçekleştirecekleri etkinlikte barış için ortak mücadeleyi vurgulayacaklarının altını çizdi. Kulas, “Adamızın yeniden birleşmesi arzumuzu her yere duyurmak için ortak vatanımızın en yüksek dağından güçlü bir şekilde haykıracağız” ifadelerini kullandı. Trodos gezisine katılmak isteyen Kıbrıslı Türkler için 28 Ocak sabahı saat 7.30’da Ledra Palas'tan ücretsiz otobüs kalkacağını söyleyen Kulas, katılmak isteyen herkesin rezervasyon yaptırabileceğini dile getirdi.

“İlerici Kıbrıslı Türk gençlik örgütleriyle birlikteyiz”

Kulas, “Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Nisan ayı başlarında, halkımızın kahramanları Kavazoğlu ve Mişaulis’in onuruna, Kıbrıslı Türklerin de katılımıyla Kıbrıs'ın pek çok yerinde onlarca iki toplumlu etkinliği içeren “Yeniden Yaklaşmanın On Beş Günü” isimli programımızı gerçekleştireceğiz” dedi. 3-4-5 Temmuz tarihlerinde ise EDON’un Kıbrıs Gençlik ve Öğrenci Festivali’ni gerçekleştireceklerini anımsatan Kulas, “Adamızın Kıbrıslı Rum-Kıbrıslı Türk gençlerinin tümüne yönelik bir etkinlik olan EDON Festivali’nde her zaman olduğu gibi bu yıl da festival alanının en merkezi noktasında kurulacak olan iki toplumlu uğrak yerinde gençler bir araya gelecekler” diye konuştu. Gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili konuşan Kulas, “Gençler, yanı başlarındaki geleneksel kafeden Kıbrıs kahvesi içip, Kıbrıs tatlılarının tadını çıkarırken, görüş alışverişinde bulunma, tartışma, vizyonlarını ve fikirlerini paylaşma fırsatını bulacaklar” ifadelerini kullandı. Kulas, büyük etkinliklerinde, olağan ve olağanüstü kongrelerinde, siyasi ve sosyal mücadelelerinde, ilerici Kıbrıslı Türk gençlik örgütlerinden gençlerle bir araya gelmeyi daima hedeflediklerini belirtti.

“Kıbrıslı Rum gençlerin sorunları, Kıbrıslı Türk gençlerden farklı değil”

Kıbrıslı Rum gençlerin günümüzde yaşadığı sorunlarla ilgili de konuşan Kulas, “Kıbrıslı Rum gençlerin sorunlarının, mevcut statüko ve bölünmüşlük nedeniyle var olan farklılıklara ve özelliklere rağmen, Kıbrıslı Türk gençlerin temel sorunlarından çok da farklı olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Pahalılık, artan maliyetler nedeniyle konut sahibi olmanın imkansızlaşması, çalışma yaşamındaki güvencesizlik ve kuralsız hale getirilen çalışma ilişkileri gibi meselelerin günümüzde gençlerin karşı karşıya oldukları temel sorunların başında geldiğine dikkat çeken Kulas, “Aslında her şeyin ilgili olduğu temel sorun hala çözüme kavuşturulamamış olan Kıbrıs sorunudur” dedi. Kulas, “Günümüzde toplumun çoğunluğu tarafından algılanmıyorsa da Kıbrıs sorununun çözülmemesi her iki toplumda da kalkınma ve refah yönünde ortaya koyulan her türlü somut ve gerçek çabayı olumsuz yönde etkilemektedir” ifadelerini kullandı.

“Bölünmenin kalıcılaşmasının sonuçları olumsuzdur”

Devletin, özünde “yarım” çalıştığını, herhangi bir köklü ve derinlemesine reform gerçekleştirilemediğini söyleyen Kulas, “Kıbrıs sorununun çözümünü bekleme durumunda havada kalmaktadır” diye konuştu. “Çözümsüzlük bizden önceki nesillerin bizim ellerimize bıraktığı “saatli bir bomba”dır” diyen Kulas, adada bölünmenin kalıcılaşmasının sonuçlarının büyük ve olumsuz olacağını vurguladı. Kulas, “Bu nedenle bunu önlemek için, bunu yaşamak zorunda kalmamak için elinden geleni yapması gereken, yapacak olan da yine bizim neslimizdir” dedi. Kıbrıslı Rum gençlerin bugün Kıbrıs sorununa olan ilgisinin ne olduğuyla ilgili de konuşan Kulas, Kıbrıslı Rum gençlerin birinci önceliğinin Kıbrıs sorunu olup olmadığıyla ilgili soruyu, “Gerçek şu ki ne yazık ki değil” diye yanıtladı. Söz konusu durumun statik bir şey olmadığını söyleyen Kulas, “Bu aslında açıklanabilir durum, Kıbrıs sorununun tarihinde en uzun süren çıkmazın ve en büyük müzakere boşluğunun yaşandığı koşullarda, Kıbrıslı Rum gençlerin çoğu gerçekten çözüme ulaşma perspektifinin olduğu hissini kaybetmiş durumda” diye konuştu. İki toplumun liderliğinde, özünde sorunun çözümüne karşı olan kişilerin bulunuyor olmasının pek çok insanı hayal kırıklığına uğrattığına işaret eden Kulas, “Ancak bu durum değişir, hep aynı kalmaz” dedi.

“Birlikte olursak bir geleceğimiz olacaktır”

“Çözüm perspektifiyle görüşmeler yapıldığında, iki taraf arasında yeni yakınlaşmalar sağlandığında, Kıbrıs sorunu ve çözüm çabası toplumun gündeminde daima başlıca ilgi odağı haline gelir” diyen Kulas, Kıbrıs Rum gençliğinin içinde de taksimle uzlaşamayan güçlerin olduğuna dikkat çekti. Kulas, “Bizim neslimizin bölünmüş bir ülkede dikenli tellerle yaşamasını hazmedemeyen ve Kıbrıs Türk gençliğiyle ilişkiler geliştirerek sorunun çözümünü içtenlikle isteyen güçler vardır” ifadelerini kullandı. Kıbrıslı Türk gençlere de mesaj gönderen Kulas, “Ancak birlikte olursak bir geleceğimiz olacaktır” dedi. İçinde bulunduğumuz durumun sürdürülebilir olmadığını dile getiren Kulas, “Ne Kıbrıslı Rumlar için ne de Kıbrıslı Türkler için bu durum sürdürülebilir değildir” diye konuştu. Kulas, “Kıbrıs sorunu çözüme kavuşturma çabaları nihai bir başarısızlıkla sonuçlandığı ve adadaki bölünme kalıcılaştığı takdirde, hayatımıza bugün olduğu gibi devam edeceğimizi sanmak çok büyük ve tehlikeli bir yanılsamadır!” dedi.

“Her iki toplumdaki barış ve çözüm güçleri olarak umudu canlı tutabiliriz”

Bugünkü konjonktürün, iki toplumun liderliklerinde bulunan güçlerin, emperyalistlerin çıkarlarının, Türkiye liderliğinin tutumu ile bağlantılı olarak olumsuz olduğunu söyleyen Kulas, “Ancak şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki, her ülkenin tüm önemli meselelerinde olduğu gibi, Kıbrıs sorunu da öncelikle ülkemizin halkının meselesidir” dedi. Kulas, “Durumu istediğimiz yöne, gidilmesi gereken yöne doğru götürmek bizim meselemizdir, bizim neslimizin meselesidir” ifadelerini kullandı. İki toplum arasında yeniden yakınlaşma politikasının ve Kıbrıs sorununun çözümü için iki toplumun ortak mücadelesinin EDON için daima birinci öncelik olduğuna işaret eden Kulas, söz konusu durumun da böyle olmaya devam edeceğini kaydetti. Kulas, “Kıbrıs bizim ortak vatanımız. Biz Kıbrıslılar olarak tek halkız. Bu değişmez bir gerçektir” dedi. “Bizimle aynı yurdun evlatları olan Kıbrıslı Türk yurttaşlarımıza elimizi uzatıyor, birlikte ilerlememizi istiyoruz. Her iki toplumdaki barış ve çözüm güçleri olarak umudu canlı tutabiliriz” diyen Kulas, bugün bu kadar tehditkâr görünen şeylerin tersine çevrilebileceğini ekledi.