Çözüm ve güvenin artırılması için işbirliği

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, bugün Kıbrıs’ın güneyinde DISY partisini ziyaret etti.

Heyette CTP adına Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve MYK Üyesi Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros yer aldı. DISY Genel Başkanı Annita Demetriou ve heyeti ile görüşen CTP heyeti, karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

Görüşmede iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüme bağlılık vurgusu yapıldı. Ayrıca şu an duraklama döneminde olan müzakerelerin, ilgili BM kararlarına ve parametrelerine bağlı kalarak yeniden başlamasına ilişkin görüş birliğinde olduklarını yinelediler.

Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü ve toplumlar arası güvenin arttırılması hedefi doğrultusunda, CTP ve DISY arasında diyaloğun ve işbirliğinin devam edeceği kararlaştırıldı.