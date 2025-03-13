“Çözüm ve barış için somut adımların zamanı”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, 17 ve 18 Mart’ta Cenevre’de gerçekleştirilecek Kıbrıs zirvesi öncesinde açıklama yaptı, “Çözüm ve barış için somut adımlar atılmalı” dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Maviş, liderlerin klişisel hesaplar yaparak süreci çıkmaza doğru sürüklemelerini istemediklerini aktardı.

Maviş, Kıbrıs’ın çözüme ihtiyacı olduğunu da belirterek, “İki toplumlu, iki bölgeli federasyon, Kıbrıs’ta adil bir çözüm ve kalıcı barışın tek yoludur. Bu çözüm, adanın uluslararası hukuka tam entegrasyonunu ve Avrupa Birliği ile bütünleşmesini güvence altına alacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Maviş’in açıklaması şöyle:

Kıbrıs müzakerelerindeki belirsizlik yıllardır büyük hayal kırıklıkları yaratsa da, bizler barışa ve çözüme olan kararlılığımızdan asla vazgeçmiyoruz. Federasyon temelinde adil ve kalıcı bir çözüm, yalnızca geçmişin yaralarını sarmakla kalmayacak, ortak geleceğimizi de güven içinde inşa etmemizi sağlayacaktır.

Önümüzdeki 5+1 konferansı ve liderler görüşmeleri, müzakere sürecine yeni bir ivme kazandırma potansiyeline sahiptir. Ancak, sonuçsuz tartışmaların tekrarından kaçınılmalı ve kalıcı barışa ulaşmak için somut ve cesur adımlar atılmalıdır.

Toplumlar arası etkileşimi artırmak ve güven inşasını güçlendirmek adına yeni geçiş noktalarının açılması ertelenemez bir gerekliliktir. Gaziler-Kiracıköy, Haspolat, Erenköy, Akıncılar ve Alayköy sınır kapılarının açılması yönünde derhal karar alınmalıdır. Yeni sınır kapılarının açılması, yalnızca günlük yaşamı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda müzakereler sonrası toplumlar arasında daha olumlu bir atmosferin oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Liderlerin süreci kişisel hesaplar ve karşılıklı suçlamalarla çıkmaza sürüklememesi gerektiğine inanıyoruz. Çözüm odaklı, yapıcı ve cesaretli bir tutum benimsenmelidir. Bununla birlikte, Eğitim Teknik Komitesi’nin aktif hale getirilmesi, Gençlik Teknik Komitesi, Hakikat Komisyonu ve Sivil Toplum eksenli Kıbrıs Sorunu Danışma Komitesi gibi yapıların müzakere sürecine dahil edilmesi, toplumların sürece katılımını artıracaktır.

Sivil toplum örgütleri olarak, barış sürecine katkı koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

İki toplumlu, iki bölgeli federasyon, Kıbrıs’ta adil bir çözüm ve kalıcı barışın tek yoludur. Bu çözüm, adanın uluslararası hukuka tam entegrasyonunu ve Avrupa Birliği ile bütünleşmesini güvence altına alacaktır.

Kıbrıs’ın geleceği, bölünmüşlükte değil, ortak iradeyle kurulan birliktedir. Bizler, bu inançla mücadele etmeye, sorumluluk almaya ve barış yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu çerçevede, yarın Ledra Palace’taki Dayanışma Evi’nde düzenlenecek yeniden birleşme etkinliğini destekliyor ve herkesi barışa omuz vermeye davet ediyoruz.”