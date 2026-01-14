Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ülkede bir erken seçimin şart olduğunu sosyal medyada yaptığı paylaşımla belirtti.

Paylaşımında çürük bir kova (lenger) paylaşan Şenkul, söz konusu fotoğrafın ülkedeki durumu yansıttığını ifade etti.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"An itibarıyla Hükümetin uyguladığı mali ve ekonomik yapının özeti, fotoğraftaki lengerdir.(Kova)

Mali açıdan istediğiniz kadar vergi düzenlemeleri yapın;

lüzumsuz harcamalar, kamu bütçesinin suistimal edilmesi, borçlanma sebebiyle faiz giderleri sürdükçe ki bunları kovadaki delikler olarak tanımlayabiliriz, su yani kaynak boşa akıp gitmeye devam edecektir.

Ülke ekonomisi açısından da ülkeye giren kaynak miktarı yaratılan suni pahalılık sebebiyle turizm ve eğitim bacağında düşüyorken yine ekonomi politikasızlığının sonucu olarak iç piyasa dışına kayan tüketim harcamaları sürekli artıyor yani delikler orda da çoğalıyor.

Özetle bu lengerdeki delikleri kapatmadan su katmaya devam etmek ne kadar anlamlı ise şuan hükümetin uyguladığı mali politikalar da o kadar anlamlıdır.(hükümetin uyguladığı herhangi bir ekonomik politikası yok.)

İşe lengeri (kovayı) değişmekle başlamak şart.

Çözüm net !

Erkenden erken seçim."