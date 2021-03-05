COVID desteği ödemeleri yapıldı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi'nden Sosyal Yardım alan 3 bin 803 kişiye yüzde 15, Çalışma Dairesi’nden Engelli Yardımı alan 5 bin 045 kişiye ise yüzde 10 ek yardım ödeneğinin bugün ödendiğini duyurdu.

Ödenen toplam miktarın, 2 milyon, 485 bin, 205 TL, 30 kuruş olduğu vurgulandı.

Banka kredi kartları KDV iadesi için 3 milyon, 38 bin, 430,08 TL kuruş ödeme yapıldı

Bakan Oğuz ayrıca, Kredi Kartı veya Banka Kartları ile yapılan alışverişlerde tüketicilere yüzde 1’lik iadenin de bugün ödendiğini açıkladı.

Banka Kredi Kartları KDV iadesi için ise 3 milyon, 38 bin, 430 TL, 08 kuruş ödeme yapıldı.