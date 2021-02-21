Dr. Erdinç İnan’ı COVID'den kaybettik

Pandemi Merkezi yoğun bakımında COVID-19 tedavisi gören 82 yaşındaki Dr. Erdinç İnan hayatını kaybetti.

COVID-19 tanısıyla 21 Ocak 2021 tarihinde hastaneye yatan 82 yaşında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Ortopedi Servisi eski klinik şeflerinden Dr. Erdinç İnan hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İnan’ın, 7 Şubat 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi görmekte olduğu ifade edildi.

Yapılan yazılı açıklamada;

“COVID-19 tanısıyla 21 Ocak 2021 tarihinde hastaneye yatan 82 yaşında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Ortopedi Servisi eski klinik şeflerinden Dr. Erdinç İnan hayatını kaybetmiştir.

İnan, 7 Şubat 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi görmekteydi.

Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.” denildi.