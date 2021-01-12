COVID-19’dan acı son: Hasan Akın’ı kaybettik

Covid-19 tedavisi gören 84 yaşındaki Hasan Akın, sabah saatlerinde yoğun bakıma alındı, kurtarılamadı. Hasan Veli Akın (Akınay) 1936 Limasol doğumluydu.



Yenidüzen Web editörü Ülviye Akın Uysal ile sanatçı-eğitimci Oya Akın ile Cahit Akın'ın da babası olan muhasebe uzmanı Hasan Akın, uzun yıllar İngiltere ve Lefkoşa’da iş dünyasının tanınmış isimlerden biri oldu. Eşi Şenay Akın da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi görüyor.



