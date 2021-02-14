Covid-19’dan 2 ölüm

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 2 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

67 yaşındaki E.A ile 58 yaşındaki Salih Yıldızsaray, Covid-19’a yenildi.

Bu iki ölümle birlikte adanın kuzeyinde 19 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

E.A’nın aynı zamanda hipertansiyon hastası olduğu ve 31 Ocak’tan beri tedavi gördüğü öğrenildi.

Girne’nin tanınmış turizm rehberlerinden, aslen Limasollu Salih Yıldızsaray’ın ise aynı zamanda kroner arter hastası olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Açıklaması:

"Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 2 hastamız hayatını kaybetmiştir.

67 yaşında (erkek) E.A hipertansiyon hastası olup, 31 Ocak 2021 tarihinden bu yana tedavi görmekteydi.

58 yaşında (erkek) S.Y kroner arter hastası olup, 2 Şubat 2021 tarihinden bu yana tedavi görmekteydi.

Merhum kişilere Allah'tan rahmet , yaslı ailelerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.

Hepimizin başı sağolsun.

Sağlık Bakanı Dr. ALİ PİLLİ"