106 yaşında Covid-19'u yendi

Almanya'nın Oranienburg kentinde 106 yaşındaki bir kadın Covid-19 hastalığını yenerek hastaneden taburcu oldu. İsteği üzerine ismi açıklanmayan yaşlı kadın, dünyada Covid-19'dan iyileşen en yaşlı hastalardan biri.

Kadının perşembe günü hastaneden çıktığını ifade eden Oranienburg Hastanesi'nin başhekimi Harald Pannwitz, "Yaşına göre genel sağlık durumu oldukça iyi. Güçlü bağışıklık sistemi sayesinde virüsle başarılı bir şekilde mücadele etti" diye konuştu.

Bağırsak ağrısı ve ishal nedeniyle Oranienburg'da hastaneye kaldırılan hastanın ciddi solunum problemi yaşamadığı belirtildi. Ancak yapılan test sonucunda koronavirüse yakalandığı tespit edilen hasta izolasyona alındı.

Geçtiğimiz nisan ayında İran'ın Kum kentinde Covid-19 yakalanan 106 yaşındaki bir adam 14 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileşmişti.

Bugüne kadar yapılan araştırmalarda, Covid-19 salgınında ölüm riskinin en yüksek olduğu yaş grubu 80 yaş ve üstü olduğu ortaya çıkıyor.