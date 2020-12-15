Covid-19 önlemlerine güneyde tepki

Güneyde artan Covid-19 vakaları nedeniyle geçtiğimiz hafta açıklanan ek tedbirlerin yankıları hâlâ sürerken ticari merkezler (mall) ve kiliselerin açılmasına esneklik gösterilmesi yönündeki baskıların da arttığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Mall-Kiliselere Gevşeme” başlıklı haberinde, Kıbrıs’ın güneyinde açıklanan ek tedbirler çerçevesinde faaliyetleri duran işletmelerin süren tepki ve baskılarının, hükümeti; bazı kısıtlamaları yeniden gözden geçirmesine iteceğinin göründüğünü yazdı.

Hükümetin, bu yönde kesin karar almamakla birlikte büyük ticari merkezlere yönelik esnekliklerin Noel yortusu alışverişi ışığında yakın olduğunu yazan gazete, şehirlerin ana yollarında hafta sonunda kaydedilen görüntünün, alınan ve bir haftadan beri yürürlükte olan tedbirlerden bazılarının, koronavirüsün yayılmasını önleme çabasına ilişkin istenilen sonucu vermesinin mümkün olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Gazete müteşebbis çevrelerin de perde gerisinde ilgili kararların değişmesi yönünde baskı yaptığını yazdı.

Habere göre Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu bugün, büyük ticari merkezlerin temsilcileri ile telekonferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirecek.

Gazete haberinde ayrıca Noel yortusu günlerinde vatandaşların kiliselerde ibadet etmesine ilişkin kararların yeniden gözden geçirilmesi ihtimalinin bulunduğunu da yazdı.