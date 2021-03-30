Covid-19 kaynaklı bir ölüm daha...

Sağlık Bakanlığı, Pandemi Hastanesi yoğun bakım servisinde Covid-19 tedavisi gören 84 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kıbrıs'ın kuzeyinde bugüne kadar 26 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Covid-19 tanısıyla 22 Mart 2021 tarihinden bu yana Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 84 yaşında (erkek) İ.A Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın hipertansiyon, koroner arter rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz."